Denise Dowse er død. Hun blev 64 år.

Hun er kendt for sin rolle i både serien 'Beverly Hills, 90210' og 'Insecure'.

Det er hendes søster, der har delt den triste nyhed på Instagram.

»Det er med et meget tungt hjerte, at jeg informerer alle om, at min søster, Denise Dowse, er tagte afsted for at møde vores familie i det evige liv. Denise Yvonne Dowse var den mest fantastiske søster, en fuldendt, berømt skuespillerinde, mentor og instruktør,« skriver søsteren og fortsætter:

»Hun var min allerbedste ven og sidste familiemedlem.«

Denise Dowse var for nylig endt i koma. Hun var blevet ramt af en svær form for meningitis.

Det var først den 5. august, hendes søster informerede offentligheden om Denise Dowse tilstand.

»Hendes læger ved ikke, hvornår hun vil komme ud af koma, da det ikke var medicinsk. Hun burde have mange år foran sig. Tanker, bønner og støtte er meget værdsat,« skrev søsteren dengang på Facebook.