Han er en verdensstjerne på en håndboldbane og en rigtig showmand, når kampen bliver fløjtet i gang. Til hverdag nyder Mathias Gidsel dog en langt mere stille tilværelse.

Til daglig slår han sine folder i storklubben Füchse Berlin, men selvom frygten var der for at være lidt ensom efter skiftet til den tyske hovedstad fra Odense, har det vist sig at være det helt rigtige skifte for den 24-årige vestjyde.

»Det var meget anderledes denne her gang efter VM-triumfen, at jeg i stedet for at skulle til Odense skulle til Berlin. Det har været rart, fordi opmærksomheden ikke er den samme, og jeg har fra dag et af kunnet leve mit stille liv i storbyen. Det har været en helt anden oplevelse,« fortæller Mathias Gidsel.

Den danske superstjerne oplevede et mentalt dyk, da han kom tilbage til hverdagen efter det store internationale gennembrud, som han fik, da Danmark sikrede sig VM-guldet i Egypten i 2021.

Dengang var der nok ikke mange gader og stræder i det fynske, som den tidligere GOG-spiller kunne betræde uden at tiltrække sig opmærksomhed. Samtidig var der en kæmpe mediebevågenhed omkring Mathias Gidsel i lang tid efter slutrunden.

»Du kan gemme dig langt mere fra alle hernede. En ting er hverdagen, men en anden er medierne. Der er ikke lige så meget fokus fra de tyske medier på mig, som der er fra de danske. Det har været afslappende og afstressende blot at skulle koncentrere sig om at passe på sig selv.«

Selvom han stortrives i Berlin, var det da også lidt af en omstilling at gå fra 20.000 fans ved VM-finalen i Stockholm til en udekamp med 2.000 tilskuere mod oprykkerne i Bundesligaen fra Hamm-Westfalen.

»Det er svært at gå fra at skulle ramme dit topniveau i flere uger i streg til at møde et oprykkerhold i Hamm i den første kamp tilbage i Bundesligaen. Fra 20.000 til 2.000 er en svær omstilling og en fed udfordring, men det er svært. En større udfordring, end man lige tror, men jeg synes, at det er gået godt.«

Én ting halter dog stadig for Mathias Gidsel i Berlin, fordi han nok ikke var den bedste i skolen til at lytte efter i tysktimerne.

»Det går fremad med respekt for, at jeg kun har været der i seks måneder. Jeg forstår alt tysk og snakker det bedre og bedre for hver uge, som der går. Jeg har det stadig som målsætning, at jeg efter et år hernede skal kunne snakke tysk med mine holdkammerater, medierne og folk, som jeg møder i byen. Lige nu synes jeg dog, det er fair, at man stadig er i en læringsperiode efter seks måneder,« fortæller Mathias Gidsel og fortsætter:

»Jeg var ligesom så mange andre en, der sagde til mig selv, at jeg aldrig skulle bruge tysk til noget. Det fortryder jeg rigtig meget i dag.«

Derfor har Mathias Gidsel da også et lille råd til andre børn og unge, der har det præcis ligesom ham selv:

»Med alle de andre unge mennesker, der render rundt og tror, at man aldrig nogensinde får brug for det tyske sprog, så er det en god idé at lytte med i undervisningen. Det skulle jeg i hvert fald have gjort,« siger en storsmilende Mathias Gidsel.