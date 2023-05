Et billede med Formel 1-stjernen Daniel Ricciardo får lige nu stor opmærksomhed.

Racerkøreren var natten til tirsdag dansk tid med til den store og glamourøse Met Gala i USA, og her stod han i kø til at få taget billeder.

Inden det blev hans tur, var det skuespillerinden Anne Hathaway, der var i centrum, og et billede med de to har nu fået mange kommentarer med på vejen.

For en person der har stået på sidelinjen har fanget øjeblikket, hvor Hathaway, der er kendt for blandt andet 'The Princess Diaries', 'The Devil Wears Prada' og 'Les Misérables', poserer for kameraerne, alt imens Ricciardo står med ét stort smil i baggrunden.

| Daniel Ricciardo and Anne Hathaway #MetGala pic.twitter.com/J7GptYfCgD — RBR Daily (@RedBullUpdates) May 2, 2023

Et videoklip fra Allure Magazine, der også er blevet delt på Twitter, viser, hvordan de to stjerner fra forskellige brancher fik mulighed for at hilse på hinanden.

'Dejligt at møde dig. Wow, jeg er en stor fan af F1,' lyder det fra Anne Hathaway, efter hun har givet hånd til Red Bull-køreren.

'Daniel Ricciardo er så ægte, for det her ville også være mig, hvis jeg så Anne Hathaway.'

'Anne Hathaway, der møder Daniel Ricciardo og fortæller ham, hun er stor F1-fan er det bedste øjeblik fra Met Gala'.

'Jeg kan ikke komme mig over mødet mellem Anne Hathaway og Daniel Ricciardo. Havde ikke i min vildeste fantasi troet, det ville ske'.

'Daniel Ricciardo, der smiler, mens han kigger på Anne Hathaway på Met Galas røde løber er taget direkte fra en drøm i min dagbog'.

'Find en til mig, der kigger på mig, som Daniel Ricciardo kogger på Anne Hathaway'.

Sådan lyder blot et udpluk af de mange reaktioner, der er kommet ovenpå det særlige øjeblik, der altså blev fanget på kamera.

Met Gala er en meget stor begivenhed, der altid byder på store øjeblikke. I år har tennislegenden Serena Williams eksempelvis afsløret, at hun venter barn nummer to.

