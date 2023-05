Det var ikke kun Serena Williams og tennisstjernens mand Alexis Ohanian, der var på den røde løber til Met Gala.

For de havde også en lille gæst med, der dog ikke er kommet til verden endnu.

Serena Williams kunne på den røde løber afsløre, at hun er gravid med parrets andet barn, da hun ankom i en sort og hvid kjole af designeren Thom Browne.

Her viste hun bulen på maven frem, og i et opslag på Instagram bekræfter hun også, at de to skal være forældre endnu en gang.

Serena Williams er gravid med sit andet barn. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Serena Williams er gravid med sit andet barn. Foto: ANDREW KELLY

'Jeg blev så glad, da Anna Wintour inviterede os tre til Met Gala,' lyder det i opslaget, hun har delt med sine mange følgere.

Her er det også vætet ind med lykønskninger og kommentarer fra blandt andre den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki, som Williams har et tæt bånd til.

Serena Williams og Alexis Ohanian har i forvejen datteren Olympia på fem år, og tennisstjernen skrev i 2017 historie, da hun vandt Australian Open, mens hun var gravid.

I 2022 fortalte Williams så, at hun blandt andet stoppede karrieren, fordi hun ønskede at blive gravid igen – noget, der tidligere var mislykkedes.