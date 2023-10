Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Prøv quizzen og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Fødevarestyrelsen giver smileyrapporter til alle virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugere. Hvor skal rapporten opbevares? I en mappe på chefens kontor

Et hvilket som helst sted i virksomheden

Et sted, hvor kunderne kan læse den, inden de går ind i virksomheden Hvad er den bedste smiley en virksomhed kan opnå? En smiley med lige mund

En smiley med glad mund

Uge 14 I år 2022 udførte Fødevarestyrelsen 43.738 kontroller af detailvirksomheder. Hvor mange udløste en glad smiley? 7.000

21.000

36.000 I løbet af ugen skrev B.T. om en købmandsbutik i Nordvest, som vi beskrev som Danmarks værste købmand. Hvor mange sure smileyer har de fået siden november sidste år? 3

7

15 Tidligere på ugen skrev vi også om en københavnsk restaurant, der modtog sin fjerde sure smiley i streg sammen med en politianmeldelse. Hvad var der galt? Kontrollanter vurderede, at der var minimum 200 fluer i restauranten

Det sås på videoovervågningen, at kokken nøs i mad han senere serverede

Maden blev serveret på snavsede tallerkener

Har du mod på mere sjov? Prøv vores spil her.