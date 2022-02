De nægter at spille mod Rusland. Men Fifa vil ikke smide Rusland ud.

Krigen i Ukraine, som Rusland har angrebet, skaber også en højspændt situation i fodboldens verden, hvor Sverige, Tjekket og Polen har meldt ud, at de nægter at stille til kamp i VM-kvalifikationen mod Rusland.

De tre lande er sammen med Rusland i samme VM-playoff-gren, hvor tre kampe skal spilles i slutningen af marts om en plads til VM-slutrunden i Qatar, som starter i november.

Men nu har Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) besluttet ikke at udelukke Rusland fra VM-kvalifikationen. Dog skal ingen internationale fodboldkampe spilles i Rusland, hvis landshold samtidig skal stille op under neutralt flag og under andet navn.

Polens fodboldforbund raser over Fifas nøl, som de tolker det som, i denne situation.

»Fifas beslutning i dag er uacceptabel for os. Med krigssituationen i Ukraine i mente er vi ikke interesseret i at spille. Vores position forbliver uændret: Polens landshold vil ikke spille mod Rusland i en play-off kamp, uanset hvad navnet er på det russiske hold,« skriver Cezary Kulesza, som er præsident i Polens fodboldforbund.

Kort fortalt betyder Fifas beslutning blandt andet, at der skal spilles på neutral grund, hvis et russisk hold har hjemmebane i en international turnering.

Fifa har taget beslutningen på baggrund af anbefalinger fra Den Internationale Olympiske Komité. Der er altså i første omgang ikke tale om, at Fifa udelukker Rusland fra international fodbold.

Det har ellers været anbefalingen fra flere idrætsforbund og politikere. Herhjemme har Danmarks Idrætsforbund (DIF) og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) argumenteret for en total udelukkelse af Rusland fra international sport.

Den første sanktionspakke fra Fifa indeholder desuden det greb, at Rusland ikke må stille op under sin nations navn. I stedet skal Rusland spille under navnet 'Det Russiske Fodboldforbund'.

Derudover vil hverken det russiske flag eller nationalmelodi blive brugt i internationale kampe.