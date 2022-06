Lyt til artiklen

En flok børn med hjerteproblemer fik sig lørdag en dag udover det sædvanlige.

For børnene, som er mellem 6 og 15 år og har hjertesygdomme, skulle til fodboldtræning på Frederiksberg, og den var langtfra ordinær.

Ungerne var så heldige, at den danske Premier League-træner Thomas Frank skulle stå for træningen på Hjerteforeningens fodboldskole, 'Hjertebold', fortæller Rikke Morthorst, der er projektleder for Hjerteforeningen.

»De synes allesammen, at det var ret stort at blive trænet af en dansk Premier League-træner. De vidste godt, at han kom, men mange af dem skulle lige se ham an. Herefter gik de ellers bare til stålet,« siger hun.

Thomas Frank instruerer en spiller. Foto: Linda Johansen Vis mere Thomas Frank instruerer en spiller. Foto: Linda Johansen

Efter flere træningsøvelser, hvor Thomas Frank havde trænet alt fra de helt små børn til den ældste aldersgruppe, blev succestræneren hængende. Endda i længere tid end de havde aftalt, og derfor var der rigelig med tid til både autografer, billeder og spørgsmål.

»Trænerne havde forberedt nogle spørgsmål, hvis børnene var for starstruck og ikke kunne finde på nogen, men der røg med det samme 20 hænder i vejret. De spurgte ham om alt, lige fra hvad hans yndlingsfarver er, til hvilket favorithold han har, og den bedste kamp og mål han nogensinde har set. Så det var meget bredt funderet spørgsmål, de stillede ham,« siger hun.

At Thomas Frank har givet sig tid til at træne børnene gør et stort indtryk hos Rikke Morthorst.

»Han brænder for fodbold og kan også se, hvad det kan gøre uden for det professionelle. Særligt her er han med til at give børnene en kæmpe oplevelse, så de for en stund glemmer lidt, at de har en hjertesygdom. Det er kæmpestort af ham og meget sympatisk, at han afsætter timer til det, når man ved, hvor travlt han har.«

Thomas Frank skriver en autograf. Foto: Linda Johansen Vis mere Thomas Frank skriver en autograf. Foto: Linda Johansen

»Vi er meget taknemmelige for, at Thomas Frank støtter op om Hjerteforeningens fodboldskole. Det viser, at han har et stort hjerte og har fokus på dem, der har det svært,« siger hun.

'Hjertebold' kører på tredje år i træk. Den blev oprettet efter den tidligere elitefodboldspiller i SønderjyskE Sara Juhl, som selv har hjerteproblemer, tog initiativ til projektet. 'Hjertebold' bliver lavet i samarbejde med DGI og FC København.