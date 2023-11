Han er FCKs topscorer i Superligaen, og onsdag afgjorde han den surrealistiske 4-3-kamp mod Manchester United, men er ikke god nok til det svenske landshold.

Det kan han virkelig ikke forstå, og midt i ekstasen efter den chokerende sejr mod favoritterne fra England fik følelserne - og frustrationerne - over den manglende udtagelse frit løb for 17-årige Roony Bardghji.

»Ja, selvfølgelig er jeg skuffet over ikke at blive udtaget. Det er jeg virkelig. Det er selvfølgelig dem, der bestemmer, men jeg synes bare, at jeg gør det godt - og har gjort mange gode ting og scoret mange mål,« siger han efter drømmeindhoppet.

»Det er faktisk ‘sygt’ ikke at komme med. Men jeg er ikke en person, der klager. Jeg tager det, som det kommer. Men det er sygt - det er det virkelig. Jeg synes, jeg fortjener det.«

I stedet er han blevet udtaget til Sveriges U21-landshold, der møder Finland i en testkamp og Holland i EM-kvalifikationen.

»Man bliver lidt sur - for man venter bare på opringningen fra a-landsholdet.«

Har du talt med Claesson om det?



»Vi taler altid om det, haha. Vi sidder og ser hver udtagelse sammen for at se, om jeg er med. Han synes, at jeg fortjener det.«

Victor Claesson er udtaget til A-landsholdet, der skal tage afsked med landstræner Janne Andersson efter en mislykket EM-kvalifikation.

I august gik rygterne på, at Roony Bardghji kunne overveje at optræde på det danske landshold, men han dementerede selv historien og udtalte, at hans drøm var at spille for det svenske A-landshold.