Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et ærgerligt nederlag efter en uheldig scoring. Sådan lyder konklusionen fra Pierre-Emile Højbjerg oven på Danmarks 1-0-nederlag til Kroatien i Parken i Nations League.

Tottenham-danskeren havde næstsidste berøring på bolden, inden den havnede for fødderne af Mario Pasalic, som scorede sejrsmålet tæt under mål.

Men Højbjerg afviser, at han havde skyld i scoringen, eller at han kunne have handlet ret meget anderledes, da en tilfældig bold ramte hans lår.

»I det jeg træder et skridt frem, header kroaten bolden ind mod mål. Der rammer bolden mig på yderlåret. Jeg når ikke at reagere. Hvis jeg bare var blevet stående, så den havde ramt mig i klokkeværket, havde det været fint nok,« lyder ræsonnementet med et skævt smil fra den danske midtbaneprofil:

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Men jeg tager et skridt frem. Jeg ser den rigtig sent, og føler ikke, jeg kunne gøre noget.«

Involveringen i scoringen kostede Pierre-Emile Højbjerg en nedgradering fra fire til tre stjerner i B.T.s dom over landsholdsspillerne. Men den oplysning tager Premier League-stjernen - ikke overraskende - med ophøjet ro.

»Det er o.k. Jeg tror, jeg sover fint alligevel,« griner Højbjerg, som, inden han lister ud til den ventende landsholdsbus, når at give en status i Nations League-gruppen, som Danmark fører inden mandagens opgør mod Østrig i Parken.

»Vi har muligheden for at gøre det godt igen på mandag. Vi er nummer et i gruppen. Så vi ligger ikke med røven i vandskorpen, som man siger. Det er o.k. Så op med hovedet,« siger Højbjerg.