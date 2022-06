Lyt til artiklen

Det sker sjældent efterhånden. Men Danmark indkasserede et fortjent nederlag mod Kroatien, som sejrede 1-0 i Parken.

Mange smukke landsholdsstunder har ellers fundet sted i juni i Danmarks nationalarena. Det var dog ikke tilfældet denne tilforladelige aften i et udsolgt Parken, hvor der ellers var vigtige Nations League-point på spil.

Danmark var bedst i en lidt tam første halvleg, men da Luka Modric kom ind i pausen, løftede Kroatien sig til et niveau over Danmark, hvor flere af de største profiler skuffede.

Få B.T.s dom over de danske spillere og Kasper Hjulmand herunder:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

DANMARK 4-2-3-1

Opdagede et hul i målnettet umiddelbart inden kampstart. Det var sådan cirka den eneste gang, Danmarks sidsteskanse var i fokus i første halvleg. Efter pausen var han ved flere lejligheder helt ude ved stolperne for at stoppe farlige kroatiske forsøg. Prisgivet ved kroaternes scoring tæt under mål.

Daniel Wass under Kasper Hjulmand har været som columbusægget, og Åge Hareide må have siddet i et år og tænkt, hvorfor dælen han ikke har kunnet få noget så simpelt til at lykkes. Men Daniel Wass under Diego Simeones vinger er også ægget, der smadrer itu og ikke kan stå imod slagene. Der mangler flow.

Han trådte ind på græstæppet i Parken med babygylp på trøjen og røde øjne af søvnunderskud, men da dommeren fløjtede op, var han mere overskudsagtig end en mor til fire. Den nybagte far giver et helt nyt liv til det her landshold med sin meget elegante boldomgang, og når han samtidig kan lulle sine modstandere i søvn, er der intet problem med at tage barnevognen med på et fyldt stadion. Faldt i niveau i anden halvleg.

Crystal Palace-forsvarsjernet har stille og rolig spillet sig ind som Hjulmands førstevalg som Simon Kjær-afløser. Andersens verdensklasseslicede tværpasninger er da også den normale danske landsholdsanfører værdig. Generelt en solid indsats, men havde det svært i anden halvleg, hvor kroaterne foldede sig ud.

Parkens store kult-darling sprudlede på ny efter en underligt ufokuseret indsats i Wien. Kampen blev indledt med taktfaste Mæhle-skråleri fra tribunerne, og Atalanta-nordjyden kvitterede med evige finurlige sprinter og optimistiske dribletur op langs venstreflanken. Ikke alt lykkedes, men hatten af for gåpåmodet.

Der er boss-materiale i Danmarks bedste landsholdsspiller i Nations League, og han var igen, igen ved at blive assistmager med en kongeaflevering til Joakim Mæhle. Denne gang ville skæbnen, at han i stedet havde næstsidste fod på Kroatiens mål. Tog sig en lille dans som en del af nærkamp i denne kamp, men han går hjem uden selskab.

Håret fås ikke meget hottere, det samme kan man sige om arbejdsindsatsen fra Delaney: Altid spot-on. Også her til aften i Parken, hvor midtbanekrigeren særligt i første halvleg var et synligt dansk aktiv. Efter pausen fik eks-FCK'eren for alvor kam til sit hår, da Luka Modric og co. fik plads til at styre slagets gang.

Han var lige så længe om at komme ind i kampen, som han er om at tage en beslutning om fodboldfremtiden. Desværre endte han et helt andet sted, end vi er vant til at se med Eriksen. Det var ret så middelmådigt, og afleveringerne frem i banen sad lige så skævt som dem, der for et halvt år siden tvivlede på, om han kunne være med i Premier League. Han var ikke til at kende efter et ellers forrygende forår.

Den 21-årige EM-helt er ikke startet inde i en fodboldkamp siden oktober. Det var dog ikke til at se på den fodboldintelligente vidunderdreng, som har fået ødelagt sin sæson med knæskader og gigtproblemer. 'Dams' er tilbage og beviste med sin teknik, pasninger og pres i den time, han var på banen, at Danmarks fodboldfremtid er lys - hvis han dog for guds skyld kan holde sig skadefri.

Det startede med en simpel fejl, og selv om han kom noget efter det, udeblev magien, som vi har set fra den letbenede unge mand. Selvfølgelig skal han have tillid, så fordums styrke kan boble op igen, men en tidligere udskiftning af Andreas Skov Olsen havde ikke været noget, han kunne brokke sig over.

Om det var gensynet med sin gamle FCK-hjemmebane, der havde sendt ham i brust, skal være usagt. Men den store danske angrebstyr kom herligt aggressivt ud af starthullerne. Ostemad efter fem minutter - bang! Men alt for hurtigt gik dampen af målhelten fra Paris, som ikke rigtigt kunne finde ind i det danske spil ved jorden, og som ikke blev fodret med indlæg. Et enkelt farligt skud blev det til.

INDSKIFTERE:

Rasmus Nissen skiftet ind efter 60 minutter i stedet for Wass. Det var sløjt at trække så uigennemtænkt frem på Kroatiens hjørnespark, så ham, han skulle dække, var helt fri og fik indflydelse på målet. En spiller på Premier League-niveau skal kunne orientere sig bedre. Det var ikke godt, det indhop.

Sad ude i de to foregående landskampe, men kom i aktion efter en times spil som erstatning for Cornelius. Scorede et godt angribermål, men det blev annulleret for offside. Derudover nåede Wolfsburg-bomberen ikke for alvor at bevise, at førsteangriber-pladsen på landsholdet bør tilhøre ham.

Du kan tage boldfølingen fra ham ved at lade ham rådne på bænken i Barcelona, men hurtigheden har vestjyden bibeholdt, og han gav et nyt våben til offensiven. Josip Stanisic måtte trække nødbremsen, og Kroatiens forsvar kom hele tiden på hælene. Det var spilletid værdigt.

Uha. Tæmningerne og boldkontrollen sidder slet ikke i skabet for den store stærke angriber. Kom på banen sent i kampen, mistede bolden et par gange og blev så hurtigt skadet og skiftet ud igen. Møgaften. UB

Ind i overtiden. UB

Så kom vi ned på jorden, og Kasper Hjulmand må have en meget større seddel i lommen næste gang, end den lille lap han kiggede på en gang imellem. Spørgsmålene tårner sig op efter et nederlag til et reservespækket mandskab, hvor træneren ovenikøbet har sagt åbent, at de ikke har alt for stort et fokus på denne turnering. Hjulmand startede med A-kæden, men hvor var ideerne i denne kamp? Og hvorfor kom ud- og indskiftningerne ikke tidligere?