Der må forventes at blive enorm rift om de billetter, FC København kan sælge til sit udebaneafsnit til kampen mod Brøndby IF søndag den 12. maj.

Men tekniske udfordringer spiller nu billetsalget et puds.

For FCK melder mandag morgen ud, at billetsalget er udsat til tirsdag den 30. april klokken 15.00.

Det meddeler klubben på Twitter.

Det er de fans med flest 'FCK-point', der har forkøbsret, og det er for den første gruppe, at salget starter klokken 15.00 tirsdag.

Siden får to resterende grupper forkøbsret, inden eventuelle billetter sættes i offentligt salg - det kræver dog et såkaldt FCK Away-kort at få adgang.

Opgøret kan blive noget af en gyser - og særdeles afgørende for, hvor Superliga-guldet havner henne.

Med fem runder igen er der nemlig kun fire point mellem de to hold på første- og tredjepladsen, mens FC Midtjylland mandag aften kan gå fra at være á point med FCK til at være et point efter Brøndby i toppen af rækken.

