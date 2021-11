2021 er gået på hæld for herrelandsholdet med nederlaget til Skotland mandag aften. Det bød på et vildt år med mange op- og nedture.

I de 18 landskampe blev det til hele 13 sejre og kun fire nederlag. Samtidig skete der alt det uden for banen, hvor man som menneske stopper op og reflekterer over eksistensens egentlige største værdier – familien, vennerne, helbredet.

For det danske landshold har 2021 indeholdt et par voldsomme episoder med Christian Eriksens hjertestop midt under den første kamp ved EM, og for nylig kunne et højt elsket medlem af holdet Lars Høgh fortælle, at han har fået beskeden om, at kræften i kroppen er ved vinde kampen og kun giver ham måneder tilbage at leve i.

De oplevelser har fået landsholdet til at rykke endnu mere sammen både på og uden for banen, fortæller Andreas Christensen.

»Jeg tror, at der er mange, som har sagt, at det har bragt os meget sammen. Selvom vi også var tætte før – der er mange, der har kendt hinanden siden starten af fodboldkarrieren – så har de her forfærdelige ting, som er sket, gjort, at vi er kommet endnu tættere på hinanden,« siger Chelsea-stjernen og fortsætter:

»Vi er blevet endnu bedre til at acceptere vores fejl både på fodboldbanen, men også som personer,« forklarer han og uddyber, at de som mennesker involverer sig mere i hinandens liv og ser mere på det store billede end blot fejlene og magien på banen.

»Alle har fået plads og støtte til at bearbejde de ting, som vi er gået igennem – også efter de positive ting. Folk kan gøre ting anderledes, og det har der altid været plads til på holdet, og folk har accepteret det 100 procent, lige meget hvad det nu har været, så på den måde tror jeg, at vi som gruppe er kommet tættere ind på hinanden,« lyder det fra Andreas Christensen.

Forude venter nu en landsholdspause på fire måneder, før Kasper Hjulmand igen kalder holdet sammen til et nyt og med danske briller fodboldmæssigt stort år, hvor det hele kulminerer med VM-deltagelse i slutningen af kalenderen.

Men mon ikke, Danmarks bedste fodboldspillere holder kontakten undervejs.