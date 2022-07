Lyt til artiklen

Spændingen kunne ikke strækkes længere i anden sæson af 'Bachelor' på TV 2.

Mette Sommer måtte erkende, at det ikke blev hende, der fik den sidste rose af Kasper Skak i torsdagens afsnit.

Og der var vist ingen tvivl om, at den 33-årige kvinde blev skuffet, da valget ikke faldt på hende.

Det lægger hun da heller ikke skjul på, da B.T. fanger hende til en snak om programmet.

»Jeg blev sgu ked af det. Det var virkelig en mavepuster,« lyder det indledningsvist fra Mette Sommer, der fortsætter:

»Han havde sagt mange flere søde ting end det, man ser på tv, og jeg tror bare, at jeg havde en følelse op til af, at den var hjemme.«

Men det var den som bekendt ikke, og derfor tog den unge kvinde også en rask beslutning, da kameraerne slukkede.

»Frida og jeg festede til den lyse morgen, og vi havde det rigtig godt. Da vi skulle flyve hjem alle sammen dagen efter, tænkte jeg egentlig ikke på Kasper, men det var vigtigt for mig at finde Helena, give hende et kram og sige, at det var okay.«

Grunden til, at Mette ikke var så interesseret i at finde Kasper dagen efter, var også, at hun havde tænkt mere over hans ageren ved den sidste roseceremoni.

»Jeg var lidt mere vred dagen efter. Han havde sagt nogle ting off kamera, som jeg ikke synes, han skulle have sagt, hvis han ikke ville have valgt mig,« fortæller hun og fortsætter:

»Han siger til mig, at han kan godt se os skabe en fremtid med børn sammen. Det skal man altså ikke sige til en 33-årig kvinde, hvis man ikke mener det, så det blev jeg faktisk vred over,« fortæller hun.

I dag er Mette Sommer dog et rigtig godt sted, og den skuffelse, hun tog med fra programmet, er ovre.

»Jamen, jeg har fået mig en kæreste. Det er en, jeg kender hjemmefra i fodboldverdenen.«

Mette Sommer mener, at hende og Kasper trods alt har meget tilfælles, når det gælder om at vælge partnere.

»Han er 24. Så det har vi jo tilfælles. Vi elsker begge yngre modeller,« siger hun med et grin og tilføjer, at parret har det dejligt og ikke har været sammen så længe endnu.

»Men det går rigtig godt,« lyder det.