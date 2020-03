Corona-krisen rammer rigtig mange liberale erhverv, men særligt det der populært kaldes 'verdens ældste erhverv'.

Af frygt for at blive smittebærere er langt de fleste prostituerede holdt op med arbejde.

Det koster kvinderne dyrt og går især ud over de mest socialt udsatte, fortæller kilder tæt på det danske og udenlandske prostitutionsmiljø.

»Sexarbejderne mister rigtig mange penge, og de er ikke omfattet af regeringens hjælpepakker,« siger 'Estella', der er talskvinde for Sexarbejdernes Interesse Organisation.

Hun fortæller, at Københavns fem største massageklinikker lukkede ned i krisens spæde begyndelse, og i dag viser langt de fleste prostituerede samfundssind og retter sig efter regeringens henstilling om ikke at drive erhverv med kundekontakt.

Det afspejler sig blandt andet i Ekstra Bladets berømte massageannoncer. Normalt viderebringer mediet hundredevis af annoncer for prostituerede dagligt, men i skrivende stund er der kun syv massageannoncer fra hele landet.

'Valbypige. 56-årig trusseløs velplejet fræk blondine,' har som den eneste prostituerede i København stadig en annonce på EB.dk.

Selvom vi befinder os midt i en global pandemi er der ifølge 'Estella' stadig mange mænd, der gerne vil til prostitueret, men det er kun de mest socialt udsatte, der stadig betjener kunder.

»Jeg har talt med flere kvinder, der taber rigtig mange penge lige nu. Nogle af dem har børn, de skal forsørge. Der var en kvinde, der ringede til mig og fortalte, at hun bliver nødt til at låne penge af familie og venner for at betale sine regninger, for som hun sagde: 'Jeg vil fandeme ikke på bistandshjælp',« fortæller Estella.

På Reden i København, som er et være- og rådgivningssted for kvinder i misbrug og prostitution, oplever de en stor nedgang i antallet af kvinder, der trækker på gaden.

»Der er nærmest ikke noget gadeprostitution. Der er nogle få danske kvinder fra stofmiljøet på Vesterbro, der stadig sælger sex, men ikke så meget, som de plejer, og det er et problem for dem i forhold til at skaffe penge til stoffer,« siger Kira West, der er forstander på Reden.

Hun oplever især, at coronavirus er et problem i forhold til de udenlandske kvinder, der lever af at sælge sex i Danmark. Ifølge Kira West er der meget få udenlandske prostituerede på gaden. Og både massageklinikker og også meget escort er lukket ned.

»Problemet er, at mange er her uden opholdstilladelse eller med midlertidige opholdstilladelser. De har ikke kontakt til myndigheder og sundhedsvæsen, og de er afhængige af de penge, de får fra at sælge sex. I nødstilfælde kan de få penge fra venner og familie via butikker, der tilbyder pengetransaktioner fra udlandet, men de er lukket ligesom alt muligt andet,« siger Kira West.

Reden er nu i gang med at ringe rundt til de udenlandske prostituerede, de har kontakt til for at danne et overblik over deres situation.

Der findes ikke noget samlet tal på, hvor mange prostituerede, der er i Danmark, men på baggrund af annoncer og oplysninger fra organisationer som Reden, skønnes det, at der er omkring 3.000.