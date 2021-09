»Jeg var på vej ad samme sti som Marco Pantani. Jeg var næsten død.«

Ordene kommer fra en ærlig Jan Ullrich, der i dag har det godt. Men sådan forholdt det sig bestemt ikke for blot tre år siden.

»Jeg havde store problemer, og så kom du for at besøge mig. Jeg er så glad for, du gjorde det,« siger den tidligere cykelrytter til sin kollega og ven Lance Armstrong i podcasten 'The Move'.

For her ser Jan Ullrich tilbage på en mørk periode i sit liv. Tiden skal skrues tilbage til 2019, hvor skandalerne pludselig væltede frem.

Jan Ullrich er kommet ud på den anden side efter en rigtig hård periode i sit liv. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Jan Ullrich er kommet ud på den anden side efter en rigtig hård periode i sit liv. Foto: FRANCK FIFE

Hans tidligere manager på Team Teleom Rudy Pevenage forklarede, hvordan Jan Ullrich kunne drikke to flasker whisky om dagen.

En melding, der kom året efter, han blev anholdt efter påstande om at have taget kvælertag på en prostitueret. I 2018 kunne han desuden fortælle, hvordan han var blevet skilt, og i august 2018 fortalte den tyske skuespiller Til Schweiger, hvordan Jan Ullrichs nedtur var eskaleret.

»Han sov maksimalt to timer om dagen. Han begyndte at tage amfetamin i stor udstrækning. Han sagde, at han har ADHD, og at det er derfor. Han begyndte også at drikke øl klokken 6 om morgenen. Han havde tidligere ikke drukket alkohol i et halvt år, men så begyndte han igen,« fortalte han.

Det gik så galt, at Ullrich blev anholdt af politiet, da han havde tiltvunget sig adgang til naboen Til Schweigers bopæl lige uden for Mallorca-hovedbyen Palma, hvor han kom i håndgemæng med både gæster og værten.

Jan Ullrich blev anholdt i 2018. Foto: LLITERES Vis mere Jan Ullrich blev anholdt i 2018. Foto: LLITERES

Siden valgte Jan Ullrich at ændre sin livsstil og gå i behandling for især sine børns skyld, og for to år siden satte han ord på den store nedtur, der havde ramt ham.

»Det går mig efter omstændighederne godt. Jeg prøver at lægge året 2018 bag mig, og nu kigger jeg kun fremad,« sagde Jan Ullrich ifølge tyske Bild i juni 2019.

Men han var altså langt ude, fortæller han nu i podcasten med henvisning til cykelrytteren Pantani, der blev fundet død af en overdosis i 2004. Jan Ullrich fortæller, at han fik hjælp fra familie og venner – heriblandt Armstrong – der alle var med til at redde ham og give ham livet tilbage.

»I lang tid glemte jeg, hvad der egentlig er godt for mig. Og det er min familie, mine børn, kærlighed, cykling, mine venner. Og det var mit problem,« fortæller 47-årige Ullrich, der træner hver dag samt sørger for at drikke vand og spise sundt.

Derudover fortæller han, at han i dag har et godt forhold til sine børn, og at forholdet til ekskonen også er helt fint.

I et opslag på Instagram hylder Lance Armstrong tyskeren, som han i podcasten beskriver som en meget speciel person.

'Det er svært at beskrive med ord, hvad det betyder for mig (og millioner af andre mennesker) at se denne her mand tilbage i god form. Jeg er så stolt af denne mester og ved bare, at jeg elsker dig så højt og altid vil have din ryg,' skriver Lance Armstrong i et opslag på Instagram.

Ulrrich vandt Tour de France i 1997, Vuelta a España i 1999, OL-guld i 2000 og VM-guld i 1999 og 2001.