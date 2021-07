Lørdag bliver en god dag, hvis man elsker høje temperaturer og meget få skyer på himlen. Lokalt kan man godt komme op og runde 27 grader.

Til gengæld bliver dagene efter ikke noget at råbe hurra for.

Medmindre man har savnet regnen.

»Det ser ud til, at skyerne allerede trækker op til regn natten til søndag. Det vil nok begynde at regne sidst på natten i den sydlige del af landet, og så vil det efterhånden komme til at dække hele landet,« fortæller Mette Wagner, vagthavende meteorolog ved DMI.

Og det kan godt gå hen og blive en meget våd omgang.

»Man kan ikke udelukke, at vi vil blive nødt til at sende et varsel ud om kraftig regn eller skybrud,« siger Mette Wagner.

Hvornår det varsel kan komme, kan hun ikke helt svare på. Men i hvert fald på et tidspunkt mellem søndag og fredag i næste uge. Det er nemlig så længe, regnskyerne vil være over landet.

»Det ser ud til, at Bornholm – selvom den ligger et stykke fra resten af landet – heller ikke går fri,« siger Mette Wagner og fortsætter:

»Det er et højtryk, der har fjernet sig og givet plads til et lavtryk. Lavtrykket ligger og pumper det ustadige vejr ind over os.«

Hun afslutter med at fortælle, at man kan forvente en opklaring i vejret i løbet af fredag i næste uge.