Man skal klæde sig godt på, hvis man skal udendørs fredag.

Særligt i Nordjylland skal man nok overveje, om ikke man skal have en ekstra sweater på under regnjakken, for DMI har sendt en kategori 1-varsel ud i Nordjylland.

Det betyder, at man skal være særligt opmærksom på sine omgivelser og sine udendørsaktiviteter grundet vindstød af stormstyrke.

»Den korte historie er, at der er et lavtryk nord for Skotland, der skal til Norge. Og det er lige på besøg i Danmark, og det giver blæsevejr,« fortæller vagtgående meteorolog Marie Timm.

»Det bliver særligt slemt i Nordjylland og Nordøstjylland, da vinden er fra sydøst, så kysterne ud mod kattegat vil være udsat for stormende kuling.«

Udover blæsten vil der også være en del regn. Meteorologen forventer dog ikke, at der vil være oversvømmelser, og det er heller ikke farligt, fortæller hun. Det er blot ubehageligt at være ude i.

Heldigvis varer det ikke ved hele dagen.

»Vi formoder, at varslingen vil være væk efter middag. Så når nordjyderne skal hjem fra arbejde er stormen formentlig væk,« afslutter Marie Timm.