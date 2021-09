Ingen regn, så langt øjet – eller vejrkortet – rækker.

Det er den dejlige melding fra Danmarks Meteorologiske Institut torsdag morgen.

»Vi har overhovedet ingen nedbør i vores syvdøgnsprognose,« lyder det fra vagthavende meteorolog Jesper Eriksen, som da også slår fast, at vi har udsigt til nogle meget pæne dage den kommende tid.

»Generelt bliver det flot sensommervejr. Det bliver ikke skyfrit fra morgen til aften, og måske kommer der også et dyk i temperaturerne på et tidspunkt, men det overordnede billede er, at det bliver pænt,« understreger han.

Torsdag bliver – som også onsdagen var – en solrig og varm dag.

Og når Jesper Erisken lover »en ganske flot sensommerdag,« er det næsten en underdrivelse:

Vi har udsigt til »en del sol«, og lokalt kan vi nå de 25 grader.

De fleste vil dog få temperaturer mellem 18 og 23 grader.

Og selv om jyderne er stået op til skyet vejr, og dele af Sjælland plages af lokale tågebanker i morgentimerne, så garanterer meteorologen, at det er et spørgsmål om tid, før der er sol til alle.