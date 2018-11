- Kostede det mig finalepladsen, at jeg ikke tænkte så meget ud af boksen, er det okay, siger semifinalisten.

På trods af, at hun har taget mesterbagertitlen to uger i træk, er Marianne Bjerring Hansen ude af "Den store bagedyst" lige inden den store finale, som sendes næste lørdag.

Dermed står årets bagebrag mellem 25-årige Jon Edlund, 30-årige Jasmin Gabay og 17-årige Emil Obel - den yngste bagedystdeltager nogensinde.

- Jeg var ikke overrasket over at ryge ud med den præstation, jeg lavede. Jeg føler, at det er en helt fair bedømmelse og kan sagtens forstå, at det blev mig, siger Marianne Bjerring Hansen om exittet.

- Jeg var selvfølgelig superærgerlig, men omvendt også lettet, fordi det var så hårdt til sidst.

I årets semifinale skulle deltagerne lave profiteroles - små vandbakkelser med fyld - i favoritbagningen.

I den hemmelige udfordring skulle de bage og bygge et korthus - specialdesignet af dommer Katrine Foged Thomsen - af mørdej med malet fondant, mens mesterværket stod på moussebomber overtrukket af glaze.

Ifølge dommerne, Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen, var de andre bare lidt bedre end Marianne Bjerring Hansen og havde udfordret og nytænkt smagene mere, og derfor måtte sidste uges mesterbager altså forlade kagekonkurrencen.

- Kostede det mig finalepladsen, at jeg ikke tænkte så meget ud af boksen, så er det okay. I program fire prøvede jeg at lave en kage med avocado, fordi jeg tænkte, at "nu skal jeg prøve at gøre et eller andet", men det gik ikke særligt godt. Efter det bestemte jeg mig for, at jeg ville være tro mod det, jeg selv syntes, smagte godt.

- Jeg er ikke til kager med tabasco, gedeost, matcha-te eller tang. Jeg er en helt almindelig kagedame, der kan lide vanilje, bær, chokolade og mørdej, der smager af mørdej. Så jeg er ikke ked af de valg, jeg traf i semifinalen, for jeg var tro mod mig selv, fastslår Marianne Bjerring Hansen.

Det var både med lettelse og ærgrelse, at hun røg ud lige inden det store bagebrag, fortæller den 40-årige jyske skolepædagog.

- I otte uger - og lidt til - havde jeg knoklet og bagt 24/7 og sovet et absolut minimum. Jeg savnede mine veninder, jeg savnede min familie, jeg savnede min mand, jeg savnede mit barn, og jeg savnede min mands børn.

- Jeg følte, jeg ikke havde set dem i to måneder, for når jeg var sammen med dem under bagedysten, var jeg nærmest ikke til stede, fordi mine tanker bare kørte rundt i kagedej og glaze.

Selv om det ikke er hende, der hæver trofæet næste lørdag, hvor finalen sendes, har Marianne Bjerring Hansen vundet en rigtig god oplevelse, fortæller hun.

- I mange år har jeg gjort meget, fordi jeg skal - sådan er det jo at være voksen - så nu tænkte jeg, at det var på tide at gøre noget godt for mig selv og samtidig give mig selv en udfordring i noget, jeg har passion for.

- Min bror gik Caminoen (pilgrimsrute i Spanien, red.). Bagefter snakkede vi om, at "Den store bagedyst" havde været min Camino. Jeg kan faktisk godt presse mig selv lidt længere, end jeg troede.

Gennem "Den store bagedyst" har Marianne Bjerring Hansen bagt flere personlige kager.

Smagene i semifinalens mesterværk var de samme, som hun brugte i sin bryllupskage, mens debutmesterværket i allerførste afsnit var en adhd-kage til hendes søn, som har den diagnose.

- Så sent som i dag var der en, der skrev: "tusind tak, fordi du satte fokus på det. Jeg så det med mit barn, som pludselig sagde: Nu behøver jeg ikke at føle mig anderledes, når der findes en adhd-kage". Jeg kan næsten helt begynde at hyle over det nu, fortæller en rørt Marianne Bjerring Hansen.

- Selvfølgelig bliver jeg stolt over, at jeg turde, og at det er blevet taget så godt imod. Der var en dreng, der kom spurtende efter mig i Legoland: "Marianne, Marianne, Marianne, jeg er autist, og jeg er bare så glad for, at du bagte en diagnosekage", som han kaldte den. Jeg er stolt over og glad for, at jeg har kunnet røre så mange, siger Marianne Bjerring Hansen.

Om det bliver Jon Edlund, Jasmin Gabay eller Emil Obel, der vinder "Den store bagedyst" 2018, kan ses på DR1 lørdag klokken 20.00.

