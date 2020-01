Donald Trump truede med at angribe iransk kultur, hvis landet gjorde gengæld for drabet på Qassem Soleimani.

USA vil trods præsident Donald Trumps trusler ikke bryde international krigslov og angribe kulturelle mål i Iran.

Det siger USA's forsvarsminister, Mark Esper, mandag aften dansk tid.

Udmeldingen kommer, efter at Donald Trump i et tweet truede med at ramme kulturelle iranske mål, hvis Iran gjorde gengæld for drabet på den iranske militærleder Qassem Soleimani.

Adspurgt om USA ville angribe kulturelle mål svarede Mark Esper:

- Vi vil følge krigsloven.

Ifølge Haag-konventionen fra 1954 om beskyttelse af kulturel arv er det en krigsforbrydelse at angribe kulturelle mål.

I sit tweet skrev Donald Trump, at USA har 52 iranske mål i sigte, hvoraf nogle har "stor betydning for Iran og den iranske kultur", hvis Iran skulle ramme nogle amerikanere eller amerikanske mål som gengæld for den dræbte Soleimani.

Situationen i Mellemøsten er eskaleret, efter at et amerikansk droneangreb dræbte den iranske militærleder Qassem Soleimani i Bagdad natten til fredag dansk tid.

/ritzau/Reuters