Alting gik umiddelbart helt efter bogen under opsendingen af en raket fra Amazon-milliardæren Jeff Bezos' rumprogram Blue Origin.

Men efter et minuts tid skete der pludselig noget uventet.

Ja, så uventet at der blev helt stille under kommenteringen af raket-opsendelsen, skriver Sky News.

»Det ser ud til, at vi har oplevet en abnormitet under dagens flyvning. Det her var ikke planlagt,« lød det ifølge det britiske medie fra speakeren efter en længere pause i kommenteringen.

Et minut inde i opsendingen kom der pludselig flammer ud af motoren – som du kan se i videoen herunder.

Det er første gang nogensinde, at der er opstået problemer under affyringen af en af Blue Origins raketter.

Det hører dog med til historien, at rakettens kapsel – hvor besætningen normalt sidder – blev affyret i samme øjeblik, de uventede problemer opstod. Den landede senere i ørkenen i den amerikanske delstat Texas med hjælp af tre faldskærme, hvilket fik Blue Origin til at konkludere, at 'kapslens nødaffyringssystem fungerede, som planlagt'.

Ingen personer var om bord på rumraketten – som blev affyret mandag i Texas – idet der blev foretaget flere eksperimenter under opsendelsen.

Booster failure on today’s uncrewed flight. Escape system performed as designed. pic.twitter.com/xFDsUMONTh — Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022

Men der blev brugt det samme system, som Blue Origin har benyttet ved opsendelse af bemandede raketter. Jeff Bezos har selv været om bord på en af dem.

Hvad der skete med affyringsraketten, er endnu uvist.

Normalt lander den selv, hvorefter den kan genbenyttes ved andre flyvninger.

Blue Origin kæmper med Richard Bransons Virgin Galactic og Elon Musks SpaceX om markedet for rumturisme.