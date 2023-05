Pandaer er kræsne dyr. De spiser kun bambus, der ikke er særligt næringsrigt. Derfor æder de stort set alle de vågne timer.

Derfor var det noget overraskende, at de vilde pandaer ikke gik løs på nyplantet bambus i naturreservatet Shaanxi Guanyinshan i Qinling-provinsen i det centrale Kina. Det skriver Verdensnaturfonden, WWF, i en pressemeddelelse.

Her har arbejdet med udbygningen af motorvejen 108 indskrænket den ikoniske kæmpepandas territorier.

Verdensnaturfonden har i samarbejde med lokale aktører etableret over 200 hektar bambusskov. Det er blevet til en naturlig korridor, der udelukkende beskytter kæmpepandaerne.

Afføring fra pandaerne viser, at de spiser af den nyplantede bambus. Foto: WWF Verdensnaturfonden

De lokale pandaer har dog ikke ønsket at spise den nyplantede bambus. Før nu.

Her fandt en lokal fotograf nemlig efterladenskaber efter en kæmpepanda, der senere blev set i samme område.

Det er første gang i 18 år, at kæmpepandaen er blevet set spise nyplantede bambus. Det er sidst set i 2005.

»Kæmpepandaernes naturlige levesteder i det centrale Kina er desværre blevet indskrænket markant gennem tiden. WWF støtter derfor lokale indsatser, som går ud på at genetablere et stort areal med bambusskov, og nu ser vi, at kæmpepandaen er flyttet ind igen.

En knækket stilk viser, at pandaen har spist af den nyplantede bambusskov. Foto: WWF Verdensnaturfonden

Det er et sundhedstegn for området. De enkelte bestande af kæmpepandaer er relativt stabile, men arbejdet med at beskytte deres territorie fortsætter, så vi sikrer, at de kan bevæge sig frit, og at bestandene dermed holder sig sunde,« siger Sofie Tind Nielsen, seniorrådgiver inden for skov i Verdensnaturfonden, WWF.