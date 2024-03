Da omfanget af onsdagens tragiske busuheld i Tyskland gik op for politiet, sendte de en alarmbesked ud til alle sygehuse i området.

Men inden det officielle redningspersonale ankom til stedet, var et utroligt tilfælde årsag til, at de forulykkede i bussen kunne få hjælp langt hurtigere, end de ellers kunne have håbet på.

Det skriver den tyske avis Bild.

Bussen, der er en del af busselskabet Flixbus, væltede på Motorvej A9 ved Leipzig omkring kvart i ti onsdag. Fem døde, og mindst 20 blev såret i forbindelse med ulykken.

Men på trods af de tragiske omstændigheder, kunne den frygtelige situation meget vel være endt langt værre, hvis ikke en anden bus – der kørte på samme strækning – kort tid efter nåede Flixbussen.

Ved et utroligt lykketræf var der nemlig tale om en bus fyldt med brandfolk, der var på vej hjem fra en firmaudflugt.

Da gruppen af brandmænd blev klar over situationen, gik de straks i gang med at hjælpe de nødstedte buspassagerer. Brandfolkene ydede blandt andet førstehjælp og reddede passagererne ud af bussen.

Det fortæller Nicole Fischer, der er leder af Wiedemars brandvæsen, til Bild.

»Før de officielle beredskabstjenester ankom til ulykkesstedet, ydede gruppen førstehjælp og plejede de tilskadekomne,« siger hun, og fortsætter:

»De befriede folk fra bussen, inddelte dem i kategorier og sorterede dem i mindre kvæstelser og alvorlige kvæstelser.«

Dermed sørgede gruppen af brandfolk for, at passagererne kunne modtage akut hjælp, indtil beredskabet ankom til stedet.

Så snart beredskabet blev bekendt med, hvor alvorlig situationen var, blev alle sygehuse i området alarmeret. Det resulterede i en storstilet redningsaktion, hvor der ifølge Bild var hele fem helikoptere, mere end 17 ambulancer og 18 brandkøretøjer i brug.

På trods af de utrolige omstændigheder slap passagererne dog langt fra uskadt.

Fem personer er døde, og mindst tyve er sårede efter ulykken.