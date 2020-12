Sagen om en mand, som i 28 år er blevet holdt skjult for omverdenen af sin mor, ryster i disse dage Sverige. Og den bliver mere og mere bizar for hver dag, der går.

Da historien ramte medierne søndag, forlød det, at det var 'en kvindelig slægtning', der opsøgte lejligheden og fandt manden. Nu viser det sig, at der er tale om mandens søster.

Det skriver den svenske avis Expressen, som har lavet et længere interview med søsteren, der optræder anonymt.

I 20 år har hun ikke haft nogen kontakt med sin bror. I søndags fandt hun ham tandløs, stærkt underernæret, med sår på store dele af kroppen og mentalt nedbrudt på køkkengulvet i deres barndomshjem.

Det er bag denne dør, at den i dag 41-årige mand har tilbragt størstedelen af sit liv. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Det er bag denne dør, at den i dag 41-årige mand har tilbragt størstedelen af sit liv. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Den i dag 41-årige mand, som ifølge sin søster var et ganske normalt barn – omend lidt genert blandt nye mennesker – forlod pludseligt folkeskolen for 28 år siden. Siden da er det uklart, hvad der har ført til, at han er blevet fuldstændig isoleret for samfundet.

Ifølge hans søster er det dog ikke sket fra den ene dag til den anden.

»Han er lidt efter lidt, siden han begyndte i syvende klasse, blevet isoleret fra samfundet af vores mor,« siger hun til Expressen og tilføjer:

»Min søster og jeg fik ikke lov til at se ham, og sidenhen blev det sådan, at han heller ikke fik lov til at se mormor og morfar og selvfølgelig heller ikke sine venner. Det her er ikke sket fra den ene dag til den anden, men det hele startede, da vi var små børn.«

Moderen er i politiets varetægt og bliver i disse dage afhørt. Foto: 10090 Claudio Bresciani / TT Vis mere Moderen er i politiets varetægt og bliver i disse dage afhørt. Foto: 10090 Claudio Bresciani / TT

Ifølge søsteren har hendes bror ikke været fysisk indelåst i lejligheden. Et udsagn, som bekræftes af flere naboer, som Expressen har talt med, og som har set ham udenfor få gange. Ofte om natten.

Hun peger dog på, at hendes bror er så mentalt nedbrudt, at han ikke har nogen som helst forankring i samfundet uden for hjemmets fire vægge. Deres mor har kontrolleret ham som en sektleder, lyder det.

Hvordan det er kommet så vidt, har kvinden svært ved at forstå, men hun maler et billede af en mor, som altid har været overbeskyttende, fordi hun engang har mistet et barn – børnenes storebror.

Da moderen fik en ny søn (den i dag 41-årige mand, red.), valgte hun at give ham samme navn som hans afdøde storebror. Hun sagde til resten af familien, at det var hendes afdøde søn, der var kommet tilbage til hende - en historie, som hun ifølge søsteren har indprentet i sin søns hjerne.

Jeg har ingen ord. Der er så meget vrede og ekstrem frustration. Det er forfærdeligt Den anonyme søster

Adspurgt, hvad hun tænker om, at hendes bror har været isoleret fra samfundet i 28 år, uden myndighederne har grebet ind, har kvinden svært ved at finde de rigtige ord:

»Jeg har ingen ord. Der er så meget vrede og ekstrem frustration. Det er forfærdeligt.«