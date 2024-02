En gruppe norske forskere har efter sigende udviklet en ny vaccine, der beskytter mod mange forskellige typer influenza i én indsprøjtning.

Det skriver VG.

Det er forskere fra Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssygehus, der har udviklet det, man betegner som en universalvaccine.

På sigt er det håbet, at man med den nye vaccine slipper for at skulle tage nye vacciner mod nye og forskellige vira hvert eneste år.

»Målet er, at den nye influenzavaccine skal være lige så effektiv som andre vacciner, som vi kun behøver et 'boost' af cirka hvert tiende år,« forklarer Ranveig Braathen, der er forsker ved Institut for Klinisk Medicin ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssygehus Rikshospitalet, til VG.

»Ulempen ved de nuværende influenzavacciner er, at de skal opdateres hvert år, og at de, der er på markedet i dag, har en begrænset effekt på mellem 20 og 60 procent. Vi har set på, hvordan vi kan forbedre disse vacciner, så de er mere effektive og holder længere,« tilføjer hun.

Ranveig Braathen understreger dog også, at der indtil videre er tale om et præklinisk studie af en vaccine i mus.

Der er derfor »lang vej igen«, før studiet kan blive godkendt til klinisk brug, forklarer hun til VG.