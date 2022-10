Lyt til artiklen

Nordkorea affyrede natten til tirsdag ballistiske missiler hen over Japan. Det er første gang siden 2017, at styret i Pyongyang har gjort noget sådant, og missilerne udløste det japanske J-Alert system, der sendte advarsler ud til beboerne på den store, nordlige japanske ø Hokkaido og til Aomori-området:

»Nordkorea ser ud til at have affyret missiler. I bedes evakuere og søge dækning i bygninger eller i undergrunden,« lød beskeden, som beboerne modtog.

»Grunden til, at japanerne advarer på denne måde, er, at det langtfra er altid, at nordkoreanernes missiltests går som planlagt, og at rester fra et løsfarent missil kunne styrte ned i hovedet på folk i Japan,« siger Liselotte Odgaard, professor ved Norges Institut for Forsvarsstudier og seniorforsker ved Hudson-instituttet, til B.T.

Sydkorea siger, at et nordkoreansk missil fløj mere end 4000 kilometer, eller at det med andre ord ville kunne nå det amerikanske stillehavsområde Guam.

USAs vicepræsident, Kamala Harris, besøgte den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea for få dage siden. Foto: LEAH MILLIS Vis mere USAs vicepræsident, Kamala Harris, besøgte den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea for få dage siden. Foto: LEAH MILLIS

»Målsætningen for Nordkorea er at kunne ramme USA, fordi de ser USA som den største trussel mod regimets overlevelse.«

Det er Nordkoreas femte missiltest på bare ti dage, og den kommer oven på nylige amerikanske og sydkoreanske militærøvelser, som amerikanerne kalder øvelser i selvforsvar, men som styret i Pyongyang kalder forberedelser til en invasion af Nordkorea.

»Det her slår fast, at Nordkorea forsat ser egen overlevelse som værende afhængig af, at de har atomvåben. Donald Trump forsøgte at få dem til at droppe planerne om at blive en atommagt, men med Joe Biden som præsident er USAs forhold til Sydkorea blevet meget tættere, og det har fået Nordkorea til at se atomvåben som deres eneste garant for statens overlevelse,« siger Lisselotte Odgaard til B.T.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skriver om de nordkoreanske missilaffyringer. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skriver om de nordkoreanske missilaffyringer.

Japans forsvarsminister, Yasukazy Hamada, advarer tirsdag Nordkorea om, at man forbeholder sig retten til et robust svar på tiltale, inklusive muligheden for et modangreb, mens Nordkoreas erklærede ærkefjender fra Sydkorea lovede et resolut svar på tiltale.

»Spørgsmålet er dog, hvad Sydkorea egentlig kan gøre ved det. Det her er i virkeligheden bare en forsættelse af en mangeårig nordkoreansk strategi. Men det viser med al tydelighed, at planerne om en optøning af forholdet mellem Nord- og Sydkorea, de er helt skrinlagte nu.«

USA fordømte den nordkoreanske missilaffyring, men lagde samtidig op til mere dialog med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un. Missilerne over Japan blev affyret, få dage efter at USAs vicepræsident, Kamala Harris, besøgte den demilitariserede zone mellem nord og syd.

Nordkoreas leder, Kim Jong UN, taler til folket på tv. Foto: RICHARD A. BROOKS Vis mere Nordkoreas leder, Kim Jong UN, taler til folket på tv. Foto: RICHARD A. BROOKS

Missilerne kan også ses som en slags provokation af Kina, Nordkoreas tætte allierede. Beijing er nemlig lige nu i gang med forberedelserne til den store partikongres, hvor Xi Jinping formodentlig bliver genvalgt som Kinas leder.

»Nordkorea vil vise Beijing og resten af verden, at selvom de er tætte allierede, så er Nordkorea ikke bare Kinas lydige tjener. Missilaffyringen irriterer formodentlig kineserne, men de har travlt med mange andre ting end Nordkorea disse dage,« siger professor Liselotte Odgaard til B.T.