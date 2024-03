Det vakte stor opsigt under coronapandemien, at et mindretal af befolkningen ikke ønskede at blive vaccineret.

Nu vækker en 62-årig mand opsigt – af den stik modsatte årsag.

For den 62-årige tysker er så sandelig blevet vaccineret mod coronavirus. Og det hele 217 gange – stik mod alle lægelige anbefalinger.

Det skriver BBC.

Det har fået både lægevidenskaben og myndighederne til at interessere sig for den tyske mand.

»Vi hørte om sagen via avisartikler,« siger Kilian Schober fra Universitetet i Erlangen-Nürembergs mikrobiologiske afdeling.

Forskere fra universitetet tog kontakt til manden og inviterede ham til at gennemgå flere tests på universitet, hvilket han gjorde med glæde.

Det er der nu kommet en videnskabelig artikel i The Lancet Infectious Diseases ud af.

Kilian Schober og hans kolleger havde en mistanke om, at den 62-åriges immunforsvar ville være blevet hyperstimuleret af de mange vaccinationer – med udmattelse af bestemte celler i hans krop til følge.

Men til deres overraskelse viste det sig ikke at være tilfældet.

Ifølge undersøgelserne på universitetet så det ikke ud til, at den 62-årige var blevet syg som følge af de over 200 vaccinationer.

Manden havde fået de mange coronavaccine-skud i private klinikker i løbet af 29 måneder. Han fik det 217. og – foreløbig sidste – vaccinestik under testforsøgene. Noget, manden selv skulle have insisteret på.

Anklagemyndigheden i den tyske by Magdeburg åbnede en efterforskning mod manden for muligt bedrageri, men han endte med ikke at blive anklaget.

Forskerne på Universitetet i Erlangen-Nüremberg understreger på bagkant af testforsøgene, at det stadig ikke anbefales at lade sig vaccinere mere end tre gange mod coronavirus, hvis man er sund og frisk.

Personer i risikogrupperne anbefales også at modtage boosterstik – men ikke mere end det.

Der kan heller ikke konkluderes noget på, hvordan personer generelt vil reagere på at få så mange vaccinestik ud fra undersøgelserne af den 62-årige, idet der er tale om et enkeltstående tilfælde – og ikke en større gruppe af forsøgspersoner.

Og den 62-årige? Ja, han ser – måske ikke så overraskende – ikke ud til nogensinde at være blevet smittet med coronavirus.