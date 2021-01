Da Donald Trumps tilhængere stormede mod Kongressen, havde de deres telefoner i hånden.

De optagelser viser nu det kaos, der udspillede sig indenfor.

B.T. har samlet nogle af de adskillige videoer, der er optaget fra telefoner og private kameraer, for at vise et billede af, hvordan angrebet så ud fra de forreste rækker i angrebet.

Du kan se videoen øverst i artiklen.

Video fra skudepisoden. Vis mere Video fra skudepisoden.

Det hele begyndte som et fredeligt vælgermøde et stykke væk fra Capitol Hill, da USAs præsident, Donald Trump, pludselig i sin tale udbrød:

»Efter det her (vælgermødet, red.) går vi ned til Kongressen – og jeg er med jer – og så hepper vi på de modige senatorer og kongresfolk.«

Kongressen var ved at godkende Joe Bidens valgsejr i præsidentvalget, og det ville Donald Trump have stoppet.

Trumps tilskuere lyttede og gik samlet mod Capitol Hill.

Og så begyndte deres angreb på Kongressen.