Det er flere måneder siden, Leila har været udenfor.

Hun savner at mærke den friske luft, at kunne gå frit rundt. Hun savner sin familie og sit værelse.

Men hun er tvunget til at skjule sig, og hun er taknemmelig for, at folk vil hjælpe hende med det.

Det fortæller den iranske kvinde til CNN, der netop nu afdækker, hvordan et anonymt netværk af bekymrede borgere i Iran stiller deres hjem til rådighed for aktivister på flugt fra regimet.

Netværket består af almindelige mennesker, der gerne vil støtte protestbevægelsen i landet ved at beskytte demonstranterne fra de fængsels- eller dødsstraffe, der ellers venter dem, hvis de bliver fundet.

Det er uvist, præcis hvor mange demonstranter, der lige nu bliver skjult rundt omkring i Iran, skriver CNN, der selv har talt med flere af dem.

Og en af dem er altså Leila, der siden protesterne brød ud, har skjult sig hos hjælpsomme sjæle rundt omkring.

Hun har i flere år været borgerrettighedsaktivist, og i september blev der i kølvandet på demonstrationerne udstedt en arrestordre på hende, ligesom sikkerhedsstyrkerne i månedsvis har forfulgt hendes familie, siger hun til CNN:

Demostration uden for Irans ambassade i Mexico City, Mexico den 19. december. 2022. Foto: RAQUEL CUNHA Vis mere Demostration uden for Irans ambassade i Mexico City, Mexico den 19. december. 2022. Foto: RAQUEL CUNHA

»Hver dag er en bil med to passagerer stationeret foran min families hjem. De har gentagne gange anholdt flere af mine familiemedlemmer og venner. Under deres afhøringer spørger de: 'Hvor er Leila? Hvor gemmer hun sig?'«

Hvis hun skal tale med nogen fra sin familie, er det komplekst. Så skal det ske gennem en tredjepart, der ved hjælp af kodeord skal videregive beskeder gennem krypterede tjenester.

Der er nemlig opsat aflytningsudstyr i familiens hjem, siger hun til CNN.

Netop på grund af sin aktivisme har Leila for år tilbage siddet i et af Irans mest berygtede fængsler, hvor hun fortæller, at hun blev tortureret psykisk, sat i isolation og truet og ydmyget hver dag,

Men det stopper hende ikke i at blive ved med at skubbe på i håbet om et frit Iran.

Hun bruger blandt andet en burner-telefon og VPN til at kommunikere med fængslede demonstranter og deres familier og deler deres historier på de sociale medier.

I nattens mulm og mørke bliver Leila kørt fra hjem til hjem. Hun har boet hos flere forskellige de sidste måneder.

Og så er hun stoppet med at hente sin medicin, ligesom hun har vekslet alle pengene på sin bankkonto til guld, som nogen, hun kender, en gang imellem sælger for at kunne give hende kontanter, lyder det.