USAs præsident Joe Biden har et problematisk forhold til stejle trapper.

Det er således ved at være et fast spændingselement, når præsidenten har været på udenlandsbesøg, hvor godt han kommer til at klare turen fra landingsbanen til Air Force One.

Det er nemlig sket flere gange, at præsidenten er faldet på vej op af trappen til præsidentflyet.

Og nu er uheldet altså ude endnu en gang.

I en video kan man nemlig se den amerikanske præsident snuble på vej op af trappen til flyet, efter det nylige besøg i Polen.

Præsidenten kommer sig dog relativt nemt, og er hurtigt videre og inde i flyet.

Faldet på trappen er langt fra det værste trappeuheld, der er set fra Bidens side.

En af de slemmere episoder var tilbage i 2021, hvor Biden altså også faldt på vejen op af trappen til sit præsidentielle transportmiddel.

Den gang faldt han hele tre gange, hvilket ikke bare fik folk på internettet til at bekymre sig, men også fik flere til at stille spørgsmålstegn ved præsidentens helbred.

Joe Biden er 80 år gammel. Han var 78 år, da han tiltrådte som præsident, og er dermed USAs ældste præsident nogensinde.

På besøget i Warzawa holdt Biden en tale, der i høj grad handlede om krigen i Ukraine. Præsidenten udtalte sig i optimistiske vendinger om fremtidsudsigterne for krigen, og sagde blandt andet:

»Rusland vil aldrig komme til at stå med en sejr over for Ukraine. Aldrig«