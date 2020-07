12 personer er tirsdag dræbt i kampe på grænsen mellem Aserbajdsjan og Armenien. Der er frygt for krig.

Flere dages spredte kampe på i grænselandet mellem de kaukasiske stater Aserbajdsjan og Armenien er tirsdag intensiveret. 12 er dræbt, her i blandt en højtstående aserbajdsjansk officer.

Det skriver nyhedsbureauet AFP tirsdag aften.

- En aserbajdsjansk general er dræbt, og Baku (Aserbajdsjans hovedstad red.) vil slå igen, siger Elhan Shahinoglu, en aserbajdsjansk politisk analytiker, til AFP og beskriver risikoen for reel krig som "ekstremt høj".

De spredte kampe er foregået siden søndag og samlet 16 mennesker er døde. Alene tirsdag altså 12, hvor af syv er aserbajdsjanske tropper, fire armenske og en civil.

Aserbajdsjans forsvarsministerium siger ifølge AFP, at armenske styrker har angrebet dets positioner i den nordlige Tovuz-region med artilleri, morterer og tunge maskingeværer.

Landet har efterfølgende - fortsat ifølge sit forsvarsministerium - besvaret ilden.

De to lande har siden deres selvstændighed efter Sovjetunionens kollaps haft et anspændt forhold. Problemerne stammer fra grænsestridigheder og religiøse forskelle.

I starten af 1990'erne udkæmpede landene en de facto krig, da det armenske mindretal i det sydvestlige Aserbajdsjan gjorde oprør. Over 30.000 døde under krigen og Armenien kontrollerer området.

Siden da har området været et stridspunkt mellem de to lande og i 2016 udbrød der igen kampe i regionen, der krævede adskillige menneskeliv.

Konflikten mellem de to lande er samtidig et led i et større spil i området. Aserbajdsjan er støttet af Tyrkiet mens Armenien er støttet af Rusland.

Ifølge Armenien-analytiker Hakob Badalyan kan det forhold afværge en større konflikt.

- Baku og Yerevan (Armeniens hovedstad red.), såvel som regionens store politiske spillere, ønsker ikke en stor krig, som de ved vil have katastrofale konsekvenser, siger han til AFP.

