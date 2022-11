Lyt til artiklen

Tirsdag forsvandt det prorussiske styre i Kherson-regionens viceleder, Jekaterina Gubareva, pludselig sporløst.

Nu er der opsigtsvækkende nye oplysninger i sagen.

»I går (tirsdag, red.) omkring klokken 16.30 forsvandt min kone Jekaterina Gubareva, og siden har vi ikke haft kontakt.«

Sådan skrev den prorussiske politiker Pavel Gubarev ifølge flere internationale medier – herunder EuroWeekly – på beskedtjenesten Telegram onsdag.

39-årige Jekaterina Gubareva blev ifølge ægtemanden sidst set i byen Henitsjesk, som Kherson-regionens prorussiske besættelsesstyre havde søgt tilflugt i, efter at den russiske hær havde trukket sig tilbage fra regionens hovedstad Kherson, som efterfølgende blev generobret af Ukraine.

»Det sidste sted, hun blev set, var i regeringsbygningen i Kherson-regionen i Henitsjesk,« skriver Pavel Gubarev og fortsætter:

»Forsøg på at ringe til Soldo (lederen af det prorussiske styre i Kherson-regionen, Vladimir Soldo, red.) for at finde ud af, hvor Jekaterina befinder sig, har indtil videre været frugtesløse.«

Men nu har sagen taget en uventet drejning.

Den prorussiske ukrainske politiker Jekaterina Gubareva forsvandt ifølge sin mand tirsdag eftermiddag. Foto: kgubareva/Instagram Vis mere Den prorussiske ukrainske politiker Jekaterina Gubareva forsvandt ifølge sin mand tirsdag eftermiddag. Foto: kgubareva/Instagram

Torsdag aften oplyste det statslige russiske nyhedsbureau Tass ifølge EuroWeekly og Dagbladet, at Jekaterina Gubareva var blevet anholdt og varetægtsfængslet i Donetsk, som efter en såkaldt folkeafstemning er blevet annekteret af Rusland.

Hun skulle have været på vej til Moskva for at søge arbejde, da hun blev tilbageholdt af politiet.

Jekaterina Gubareva skulle være blevet afsat som næstformand for Kherson-regionens prorussiske styre og anklaget for underslæb for hele 60 millioner rubler – svarende til 7,1 millioner kroner.

Det er dette forhold, som nu skulle blive efterforsket af politiet.

Jekaterina Gubareva – som er underlagt sanktioner fra EU – var den selverklærede udbryderrepublik Donetsks første udenrigsminister tilbage i 2014. Hun fik også plads i den prorussiske udbryderrepubliks parlament.

Rollen som viceleder for Kherson-regionens prorussiske styre fik hun i juni 2022.