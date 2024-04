Den globale økonomi er truet. På flere fronter.

Sådan lyder det fra præsidenten for Verdens Økonomiske Forum (WEF), norske Børge Brende.

»Der er så meget uforudsigelighed, og det kan let komme ud af kontrol,« sagde han søndag i forbindelse med et møde i Saudi-Arabien, ifølge CNBC.

Børge Brende pegede på flere forskellige krige og spændinger rundt omkring på kloden, der er med til at skabe de uforudsigelige mønstre.

Han pegede især på en enkelt.

»Hvis Israel og Iran eskalerer konflikten, kan vi hen over natten få en oliepris på 150 dollar (knap en fordobling af den nuværende prise, red.), og det vil selvfølgelig være meget skadelig for den globale økonomi,« sagde han.

I samme spor advarede han mod konsekvenserne af de mange geopolitiske stridigheder:

»Det må ikke ende i handelskrige. Vi skal stadig handle med hinanden,« lød det fra nordmanden.

I sin tale udviste han desuden stor bekymring for gældssituationen set over en global kam, der ifølge WEF-præsidenten ikke har set så dårlig ud siden 1820erne.

»Vi må italesætte den globale gældssituation. Vi har ikke set den form for gæld siden Napoleonskrigene. Vi er tæt på at nå op på 100 procent af det globale bruttonationalprodukt i gæld,« sagde Børge Brende og antydede, at lyset i tunnelen endnu ikke er helt tydeligt:

»Den globale vækst er i år på omkring 3,2 procent. Det er ikke dårligt, men det er ikke, hvad vi har været vant til. I årtier har det været fire procent,« lød det.

Af den grund – sagde Børge Brende – må verdens regeringer få reduceret gælden og tage de rigtige finanspolitiske beslutninger, uden at det ender i recession.