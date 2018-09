Den sjældent sete pelikanål er blevet fanget på kamera af en fjernstyret undervandsrobot.

E/V Nautilus teamet havde den 20. september sendt deres undervandsrobot ned i dybet for at udforske havet og dets hemmeligheder. Denne dags havudforskning skulle dog vise sig at blive en mindeværdig en af slagsen.

Den sjældent sete pelikanål blev nemlig fanget på live kamera, da den oppustede sin enorme mund og tømte den igen. Den udvider munden for at kunne indtage et større bytte, ligesom en pelikan.

E/V Nautilus er en organisation, som undersøger verdenshavene i videnskabens navn. Organisationen er stiftet af Robert Ballard, der fandt resterne af det forliste skib Titanic.