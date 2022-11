Lyt til artiklen

»Uanset hvad de gør, vil det blive nøje planlagt, holdt hemmeligt og vil sandsynligvis blive ekstremt godt udført.«

I sidste uge formåede de ukrainske styrker at generobre den strategisk vigtige by Kherson fra de russiske tropper, der havde indtaget den tilbage i foråret. Men hvad skal der ske nu?

Det har nyhedsbureauet Reuters spurgt den forhenværende højtstående militære efterretningsofficer Philip Ingram om.

For forude venter en kold og mørk vinter. For begge sider.

Ukrainske styrker hilser på folk, mens de ruller ind i Kherson. Foto: ANATOLII STEPANOV

Men det betyder ikke, at man bør træde på bremsen og holde en midlertidig pause, forklarer den britiske militæranalytiker:

»Ukraine har initiativet og momentummet og dikterer over for russerne, hvor og hvornår den næste kamp vil finde sted,« fortæller Philip Ingram.

Det kan betyde, at de ukrainske styrker muligvis vil genfokusere på offensiven tættere på Bakhmut i Donbas, som russerne har forsøgt at trænge igennem til i flere måneder:

»Vinteren vil bremse tingene, men ikke stoppe dem. Ukrainerne vil være godt forberedt til at blive ved med at kæmpe gennem vinteren, mens russerne vil være mindre godt forberedte til at overleve vinterkulden,« siger den tidligere efterretningsofficer til Reuters.

Det er dog langt fra sikkert, at omverdenen får noget at vide om ukrainernes næste træk, før de er godt i gang med at foretage det:

»Uanset hvad (ukrainerne) gør, vil det blive nøje planlagt, holdt hemmeligt og vil sandsynligvis blive ekstremt godt udført,« siger Ingram.