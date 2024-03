Vil du betale 170 kroner for to spejlæg?

På Michelin-restauranten Pavyllon i London er det ikke bare maden, men også priserne, der er ekstravagante.

Eller skulle vi hellere sige æg-stravagante.

Den norske avis Dagbladet har nemlig set nærmere på priserne på netop æg, og her skal gæsterne virkelig havde den store pung frem, hvis de vil have en traditionel english breakfast.

To spejlæg – uden tilbehør – koster nemlig den nette sum af 20 pund, hvilket svarer til godt og vel 170 danske kroner.

Foretrækker du røræg i stedet – også uden noget til – løber prisen op i godt 190 kroner.

Går du all in og bestiller en hel omgang morgenmad, lyder regningen på over 300 danske kroner.

De høje priser i luksuriøse omgivelser er dog ingen garanti for tilfredse kunder.

Dagbladet citerer Londonmediet Jam Press for en række mildest talt blandede anmeldelser.

Gæsterne er både utilfredse med priserne og størrelserne på portionerne.

»Madportioner, som kræver et mikroskop for at sætte pris på. Hvis en restaurant ikke fortjener en stjerneklassificering, så er det denne,« lyder det fra én.

»Priserne er helt latterlige,« mener en anden.

Det skal retfærdigvis siges, at andre gæster roser stedet for dets »sofistikerede mad.«