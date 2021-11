Hvem placerede den unge Christy Giles' livløse krop på et fortov foran et hospital i Los Angeles?

Det er bare ét af de mange spørgsmål, som politiet i USA lige nu forsøger at finde svar på.

Christy Giles' veninde, Hilda Marcela Cabrales-Arzola, som hun havde været i selskab med den aften og nat, blev angiveligt fundet ude foran et andet hospital i byen.

Sagen har fået stor opmærksomhed, og flere medier følger den, heriblandt The Sun og News.com.

De to veninder, modellen Christy Giles og designeren Hilda Marcela Cabrales-Arzola, var taget i byen fredag aften i Los Angeles. Her skulle Hilda Marcela Cabrales-Arzola efter sigende have mødt en fyr og sammen med ham, tog de to kvinder videre til en efterfest i Hollywood Hills.

Siden er ingen af de unge kvinder set ved bevidsthed, og ingen ved, hvad der helt præcist skete til den fest.

Christy Giles dannede par med Jan Cilliers. Han har delt flere billeder af dem sammen. Det her er fra deres årsdag. Foto: Instagram, @Jancilliers Vis mere Christy Giles dannede par med Jan Cilliers. Han har delt flere billeder af dem sammen. Det her er fra deres årsdag. Foto: Instagram, @Jancilliers

Ifølge Christy Giles' mand, Jan Cilliers, der har fået adgang til alle beskeder, som Christy Giles sendte den aften, sendte hun en sms til Hilda Marcela Cabrales-Arzola omkring klokken 05:30.

»Lad os komme ud herfra,« stod der.

Siden blev der hverken sendt flere sms'er eller besvaret opkald fra telefonen.

I stedet dukkede Christy Giles' livløse krop op på et fortov foran Southern California Hospital 12 timer senere. Ifølge Giles' familie blev Hilda Marcela Cabrales-Arzola fundet foran et andet hospital to timer senere.

Hun befinder sig angiveligt lige nu på et hospital i kritisk tilstand og uden hjerneaktivitet.

Ifølge Jan Cilliers findes der optagelser, der viser, Christy Giles krop blive smidt foran hospitalet af en gruppe mænd iklædt helt sort tøj og maskeret med bandanas. De skulle have kørt i en bil uden nummerplader.

Christy Giles' familie frygter, at de to unge kvinder er blevet drugged.

Jan Cilliers har flere gange vist på Instagram, hvor stolt han var af Christy Giles.

»Er jeg ked af, at jeg spammer jer med billeder af min smukke kone? Nej ikke engang en lille smule,« har han blandt andet skrevet.

Han har også delt en del opslag på Instagram efter den hjerteskærende nyhed om Christy Giles død.

»Mit hjerte er knust« skriver Jan Cilliers blandt andet i det første opslag efter nyheden.

Christy Giles døde 24 år gammel. Dødsårsagen er ikke fastslået endnu.