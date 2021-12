En tragisk hændelse udspillede sig lillejuleaftensdag i USA.

Her blev en 14-årig pige uforvarende dræbt af en politibetjent.

Det skriver Los Angeles Times.

Situationen, som den lokale politichef kalder »hjerteskærende og tragisk«, skete, da pigen sammen med sin mor befandt sig i et prøverum i en butik i Los Angeles for at prøve kjoler.

Da en betjent affyrede et skud mod en mistænkt, der befandt sig i butikken, gik ét af skuddene gennem en væg ind til prøverummene og ramte utilsigtet pigen.

»Det er fuldstændig hjerteskærende, og jeg kan ikke finde ord til at forsøge at trøste moren og familien, men jeg vil forsikre dem og offentligheden om, at vi vil lave en grundig undersøgelse,« siger den lokale politichef Michel Moore.

Politiets udlægning er, at de kort før midnat lokal tid var rykket ud til en anmeldelse om et voldeligt overfald i en butik, hvor der skulle være affyret skud.

Da de ankom til stedet, begyndte betjentene en eftersøgning af den mistænkte. Her fandt de en kvinde, som lå såret og blødte, og ikke langt derfra så de den mistænkte. Herefter opstod der et skyderi, hvor den mistænkte blev dræbt, og det var altså i den række af skud, at en af kuglerne gik gennem væggen og ramte den 14-årige pige.

Ifølge politiets forklaring var betjentene ikke klar over, at den 14-årige pige og hendes mor var i prøverummet bag væggen.

Det var først, da de ledte butikken igennem for andre eventuelle gerningsmænd eller ofre, at de indså, hvad der var sket, men det var for sent, og pigen blev erklæret død på stedet.