Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To biler involveret i et uheld spærrer tirsdag morgen delvist for trafikken på Hillerødmotorvejen.

Det skriver DR P4 Trafik kort efter kl. 7.

Det er ved frakørslen til Bagsværd, at uheldet er sket i sydgående retning.

Her spærrer bilerne venstre spor.

Politi og redning er ifølge Vejdirektoratet ankommet til stedet, hvor de foreløbige vurderinger skulle lyde på, at der er ryddet kl. 8.15.

Uheldet har dog allerede skabt kødannelse, og den forlængede rejsetid skulle være på mindst 20 minutter.

Opdateres...