Hvis du er på vej fra Sjælland mod Fyn i bil, skal du væbne dig med tålmodighed.

For du kan i øjeblikket komme til at holde i kø for at komme ud på Storebæltsbroen og suse afsted mod det fynske.

Det oplyser Sund & Bælt på Twitter.

Det er i betalingsanlægget, at problemerne opstår, hvor der er trængsel.

Opdateres ...