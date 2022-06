Lyt til artiklen

MeToo og verdens største cykelløb går ikke umiddelbart hånd i hånd.

Men hvad gør man, når en af fædrene bag Touren i Danmark i dag hænger uløseligt sammen med netop MeToo?

Den store aktie i at få Touren til Danmark, er nemlig næppe det, danskerne husker Frank Jensen bedst for. I oktober 2020 fik Jensen anbragt sig selv i et sandt stormvejr, da anklager om krænkelser af kvinder fik store konsekvenser for den tidligere overborgmester.

Han forlod sin post og trådte derudover tilbage som næstformand for Socialdemokratiet.

Siden har der været relativt stille omkring den nu tidligere overborgmester, men når Tour-feltet senere på ugen ruller igennem København, bliver Frank Jensen ikke gemt væk. Det afslører den nuværende overborgmester, Jensens partifælle Sofie Hæstorp Andersen.

Frank Jensen har været primus motor på at få Tour de France til Danmark. Hvilken rolle kommer han til at have de næste dage?

»Tour de France står på skuldrene af rigtig mange fremsynede politikere og sportsfolk inden for cyklingens verden. Derfor er det vigtigt, at de er inviteret med, når vi også skal feste i gaderne,« forklarer Sofie Hæstorp Andersen.

Har der været nogle bekymringer i forhold til hvilket lys, det kan kaste på Touren?

»Nej,« lyder svaret helt kort, før overborgmesteren holder pause og fortsætter.

»Det er fantastisk at Touren kommer hertil nu, og jeg er dybt taknemmelig for, at der var folk, der tog initiativer i sin tid.«

Meget mere vil overborgmesteren ikke sige om Frank Jensen og hans rolle de kommende dage. Hun vil i stedet snakke om Touren.

»Jeg er kæmpe Tour-fan, det er ingen hemmelighed. For mig er Touren indbegrebet af sommer«, fortæller overborgmesteren til B.T.

Sofie Hæstorp Andersen kalder det den gule folkefest og smilet går fra øre til øre, mens hun står på scenen og taler for den fremmødte presse og forbipasserende i Tivoli for at byde Tour de France ugen velkommen.

København er værtsby for Grand Départ og lægger asfalt til første etape, når Tour de France får sin debut i Danmark.