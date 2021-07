Der blev skrevet historie på de franske landeveje fredag.

Fantastiske Mark Cavendish tangerede en legendarisk rekord, der er et halvt århundrede gammel, da han vandt etapen i målbyen Carcassone.

Særligt en dansker leverede en pragtpræstation under etapen, der også var præget af et vanvidsstyrt, der involverede flere danskere.

Her får du dommen over dagens danske præstationer, dagens top og flop og de 3 ting, vi lærte.





Det ser så ufatteligt let ud, når Michael Mørkøv laver sin leadout-sprint og leverer Mark Cavendish til guld og grønne trøjer. Magic Mørkøv vil for altid huske denne dag: Ikke nok med at genopstandne ‘Cav’ tangerede rekorden for fleste etapesejre – samtidig kørte danskeren andenpladsen hjem. Hans bedste resultat på en Tour-etape. Det blå tog buldrer bare bedst! Hvis Cavendish formår at vinde endnu en etape og gå forbi Eddy Merckx, bør Deceuninck – Quick-Step beslutte det her i holdbussen inden den kommende spurtetape: ‘I dag kører vi for Michael!’

Michael Mørkøv (th.) førte Mark Cavendish til sejr - og blev selv nummer to på etapen. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Michael Mørkøv (th.) førte Mark Cavendish til sejr - og blev selv nummer to på etapen. Foto: BENOIT TESSIER



Historiske Cavendish

Mark Cavendish har gjort det, ingen troede var muligt. Fredag skrev den britiske legende – for ja, det er han nu – historie, da han vandt sin Tour de France-etape nummer 34. Ligeså meget som rekordindehaveren Eddy Merckx. Med sin fjerde etapesejr i årets Tour de France satte supersprinteren definitivt en stor, fed streg under en af de smukkeste fortællinger, cykelsporten nogensinde har set. Og det bliver formentlig endnu større. For med det niveau skal han nok nå op på 35 etapesejre, så han ikke skal dele Tour-tronen med nogen som helst.

Mark Cavendish har gjort det, ingen troede var muligt. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Mark Cavendish har gjort det, ingen troede var muligt. Foto: BENOIT TESSIER



Tour de Frafald

Det stressede Tour-felt vælter lige så let som Raheem Sterling. I grøfter, chikaner, skilte og på asfalten – alle vegne ligger de og flyder. Og hvor rammer det feltet rekordhårdt! I de seneste fem udgaver af Tour de France er der i gennemsnit udgået 27 ryttere. Torsdag sagde vi farvel til BikeExchanges bjerggeder Simon Yates og Lucas Hamilton og tyske Roger Kluge fra Lotto Soudal. Inden etapen havde Michael Gogl trukket sig. Dermed har 33 fået tidlig sommerferie, og desværre er en del af feltets største helte iblandt dem. Roglic. Sagan. Ewan. Van der Poel. ØV!

Simon Yates var en af de ryttere, der udgik på fredagens etape. Foto: Tim de Waele / POOL Vis mere Simon Yates var en af de ryttere, der udgik på fredagens etape. Foto: Tim de Waele / POOL



Hvor lander Fuglen?

Hvad skal der ske med Jakob Fuglsangs fremtid? Svaret blæser i det uvisse, og nu melder en særdeles ubehagelig fjende sig i farvandet! Hajen fra Messina – 36-årige Vincenzo Nibali – meldes ifølge hollandske medier på vej tilbage til Astana. De to kan ikke rigtig sammen – under sidste års Giro d’Italia endte det i en kortvarig dansk-italiensk krig, da de tidligere kollegaer røg i karambolage både på asfalten og foran tv-kameraerne. Nyheden kommer kort efter Cofidis har trukket Fuglsang-følehornene til sig. Hvor lander Fuglen? Et godt resultat i den sidste Tour-uge er nødvendigt for at sikre den millionkontrakt, dieselmotoren fra Monaco kværner rundt på nu.



Jakob Fuglsang ved endnu ikke, hvor han skal køre efter årsskiftet. Foto: Claus Bonnerup Vis mere Jakob Fuglsang ved endnu ikke, hvor han skal køre efter årsskiftet. Foto: Claus Bonnerup

Folk måber over vanvittig transformation

Husker du, hvordan Tour de France-vinderen anno 2012 så ud? Hvis ikke, så var der tale om en britisk mand med flotte bakkenbarter ved navn Bradley Wiggins. Nu følger den tidligere cykelrytter Tour de France fra Frankrig. De seneste dage har det dog handlet mere end ham end om selve løbet, hvor han har chokeret med sit nye look. Han er gået fra at ligne en cykelrytter til en, man nødigt vil møde til et wrestlingstævne, og den fuldstændig vanvittige mundering med bar mave i en flot pels har i hvert fald vakt opsigt. Og jeg skal være ærlig og sige, at jeg næppe kunne kende Wiggins, da jeg så en skaldet mand i pels i målområdet torsdag.

Quan ha passat Bradley Wiggins de cantant de Britpop a extra de Vikings sortint de l'after? pic.twitter.com/N96mwMJM12 — Marc Amposta Puig (@MarkAmposta) July 8, 2021

Danskere involveret i vanvidsstyrt

Man nåede lige at holde vejret med knap 60 kilometer til mål. Et fuldstændig vanvittigt styrt sendte flere ryttere ud over en skrænt i et farligt sving, hvor blandt andet danske Søren Kragh Andersen blev slynget af cyklen og af vejen. Også Casper Pedersen måtte en tur i jorden. Det sindssyge, blodige og uhyggelige styrt kostede Roger Kluge og Simon Yates den videre deltagelse i løbet.

Søren Kragh Andersen climbing out from the ditch #TDF2021 pic.twitter.com/FzlzXjzkay — Eemeli (@LosBrolin) July 9, 2021



1. Mark Cavendish – Deceuninck-Quick-Step x:xx:xx''

2. Michael Mørkøv – Deceuninck-Quick-Step ''

3. Jasper Philipsen – Alpecin-Fenix ''

4. Ivan García Cortina – Movistar Team ''

5. Danny van Poppel – Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ''

6. Alex Aranburu – Astana-Premier Tech ''

7. Christophe Laporte – Cofidis ''

8. André Greipel – Israel Start-Up Nation ''

9. Magnus Cort – EF Education-Nippo ''

10. Jasper Stuyven – Trek-Segafredo ''