Jakob Fuglsangs løjtnant Pello Bilbao er en habil bjergrytter, men han er langtfra lige så skarp til at quizze.

Inden en ufarlig Tour-etape blev baskeren forhørt af et spansk medie, der testede manden med rygnummer 72 om en række Tour de France-relaterede spørgsmål. Og helt godt gik det ikke for den klejne cykelrytter.

Ved første spørgsmål om podiet ved sidste års Tour de France gik Bilbao fuldstændig i stå.

»Thomas blev nummer et, Dumoulin nummer to, og så var treeren ... Gud, hvem blev nummer tre?«

Pello Bilbao er tydeligvis bedre til at køre Tour de France end til at quizze om løbet. Foto: LUK BENIES

Spanieren var så længe om at svare, at journalisten, der i dagens anledning agerede quizvært, gav Bilbao etapestarten som tidsgrænse. Den startede altså 15 minutter senere, og det fik de overværende cykelfans, journalister og Astana-ansatte til at trække på smilebåndet.

Men efter 45 sekunder kom Astana-rytteren endelig på navnet.

»Det var Froome!« Ét point til Bilbao.

Klatreren nåede at svare rigtigt på et og forkert på to spørgsmål, inden han gik i stå igen. Spørgsmålet gik på, hvem Alejandro Valverde kørte for, da han vandt sin første Tour de France-etape. Men heldigvis for den blanke basker havde holdkammerat Luis León Sánchez fulgt med fra holdbussen, og han kom Bilbao til undsætning.

»Kelme!« råbte han, hvilket fik Bilbao til at svare det promte. Forkert. Det var Illes Balears, og det fik både Sánchez og resten af publikum til at skraldgrine.

Faktisk imponerede Pello Bilbao for en kort stund ved at få tre rigtige ud af fire, men da han skulle svare på quizzens afsluttende spørgsmål, var den gal igen. Her skulle han nævne navnet på den franske præsidents residens, og igen fik han hjælp fra Luis León Sánchez.

»Monaco!« råbte han fra bussen.

Men denne gang var Bilbao snu nok til ikke at følge sin rutinerede holdkammerats dårlige råd. Til gengæld svarede han forkert alligevel.

»Versailles-palæet?«

Versailles-slottet, som i øvrigt ikke er et palæ, var bl.a. kongefamiliens bolig under Solkongen, Ludvig den 14.

Til gengæld bor den franske præsident på Elysées-palæet i Paris.

Det blev til fem rigtige ud af ti til Bilbao og til et ordentligt grin for alle dem, der stod og fulgte med. Ikke mindst Luis Léon Sánchez, der tydeligvis var stolt over sin joke.