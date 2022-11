Lyt til artiklen

Det er en af de største sportspræstationer, vi har set i 2022.

Så klar lyder meldingen fra Michael Mortensen, tennisekspert ved Eurosport, om Holger Runes vanvittige finalesejr over Novak Djokovic søndag.

»Det er en kæmpe bedrift og er fuldstændig vanvittigt.«

»Også for dansk idræt. Han er kun 19 år, og nu kvalificerer han sig måske til slutspillet (ATP Finals, red.). Det er helt vildt, og det skal vi være meget stolte af. Husk, at han startede året som nummer 103. Nu kommer han i top 10. Det er fuldstændig fænomenalt,« lyder det fra Michael Mortensen.

Holger Rune med trofæet i Paris. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Holger Rune med trofæet i Paris. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Det var ikke givet på forhånd, at Holger Rune skulle vinde. Tværtimod.

Rune havde også selv meldt ud, at han var underdog. Første sæt gik da også til Novak Djokovic.

Men så skete der noget i andet sæt ved stillingen 2-0 i dansk favør, bemærkede Michael Mortensen:

»Holger blev markant bedre til at variere sine stopbolde, også bevægelserne fra baglinjen og frem til nettet. Han begyndte også at serve bedre, og det var som om, det kom bag på Djokovic.«

Novak Djokovic har vundet Paris Masters seks gange. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Novak Djokovic har vundet Paris Masters seks gange. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

»Man kunne se, at han kom lidt i vildrede og blev helt paf. Dér sad jeg virkelig og tænkte: 'Okay, den her, den kan Holger godt vinde'. Det var en sand genistreg,« mener Michael Mortensen.

Og så kørte tingene ellers for Holger Rune, der vandt andet sæt 6-3. Dermed var der lagt op til et nervepirrende tredje sæt, som Holger Rune vandt i en vanvittig neglebider med cifrene 7-5.

»Man kunne virkelig mærke supporten til Holger, og den appellerede han også efter. Det var begavet og en fuldkommen magtdemonstration – og det sender tydeligt et signal til andre spillere,« siger Michael Mortensen om fremtiden.

Det er første gang siden 2018, at en dansk tennisspiller vinder i en 1000-turnering. Caroline Wozniacki gjorde det dengang ved China Open.

Og nu er vejen for alvor banet for Holger Rune, mener Michael Mortensen:

»Det bliver enormt spændende at følge ham. Nu skal han etablere sig blandt de bedste, og han skal også markere sig i en Grand Slam.«

»Det er helt sikkert også hans målsætning. Han sætter overliggeren højt.«