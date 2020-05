Når Superligaen atter triller bolden i gang torsdag, vil politiet som vanligt være til stede – denne gang med et ekstra og anderledes fokus.

Foruden at sikre, at fans opfører sig efter regelbogen, skal politiet holde skarpt øje med det aktuelle forsamlingsforbud grundet coronavirus.

Det forklarer Martin Løye, der er politiinspektør for Det Operative Center hos Østjyllands Politi.

»Vi håndterer egentlig kampen som alle andre fodboldindsatser. Omstændighederne denne gang er bare specielle. Mens vi samtidig håndterer fodboldstrategi, så har vi også en covid-19-indsats og en masse restriktioner, og det bliver anderledes.«

Tribunerne forbliver tomme, når Superligaen genoptages. Foto: Henning Bagger Vis mere Tribunerne forbliver tomme, når Superligaen genoptages. Foto: Henning Bagger

Torsdag klokken 19 tørner AGF og Randers FC sammen, hvilket bliver den første Superliga-kamp siden marts. Kampen bliver dog spillet uden tilskuere, og fans må i stedet tage alternative metoder i brug.

Blandt andet bliver der arrangeret storskærm ved Tangkrogen i Aarhus, mens forskellige barer i Aarhus og Randers ligeledes vil vise kampen. Det er i hvert fald politiets opfattelse. Og det er i den forbindelse, politiet er særligt opmærksom på indsatsen mod covid-19, påpeger Martin Løye.

»Der er helt skarpe regler i forhold til afstandskrav. Vi er meget konsekvente. Hvis man er forsamlet mere end 10, så vil vi også være konsekvente og uddele bøder. Men det er selvfølgelig en vurdering, vi vil tage i situationen, når vi patruljerer kørende og gående.«

Martin Løye fortæller også, at politiet har haft en dialog med barer, der har henvendt sig i forbindelse med torsdagens kamp. Derfor er reglerne også blevet genopfrisket for barerne.

AGF – her under en træning – har hjemmebane i den første Superliga-kamp siden marts. Foto: Bo Amstrup Vis mere AGF – her under en træning – har hjemmebane i den første Superliga-kamp siden marts. Foto: Bo Amstrup

»Hvis der kommer 50 samlede fodboldfans, er de blevet gjort opmærksom på, at et selskab altså kun må være 10 personer.«

Hvor stor bemanding politiet har indkaldt til torsdagens kamp, vil Martin Løye ikke ud med. Han kan i stedet sige, at man har indkaldt en 'passende bemanding' til at håndtere fodbold- og covid-19-indsatsen i både Aarhus og Randers.

Ved Tangkrogen i Aarhus forventer politiet, at omkring 2.000 fans møder op.

De fremmødte skal blandt andet dytte eller blinke med lygterne, når de eksempelvis skal på toilet, hvorefter en official følger dem – for på den måde at overholde ordensreglementet, siger Martin Løye afsluttende.