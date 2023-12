Banens dårlige forfatning i Parken er endnu engang kommet i negativt fokus.

Denne gang skyldes det, at FC Københavns og landsholdets fejlbehandlede og udskældte bane skraber bunden i Spillerforeningens halvårlige rapport.

Her er Superligaens 12 hjemmebaner blevet vurderet og har fået point af de 12 Superliga-klubbers anførere gennem hele efterårssæsonen.

»Det er bemærkelsesværdigt, at Parken ligger og roder rundt i den tunge ende af tabellen. For vi skal forvente os mere af herrelandsholdets og de forsvarende danske mestres hjemmebane, der også lægger underlag til Champions League i år,« siger Thomas Lindrup, chef for spillerrådgivning i Spillerforeningen:

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Formanden for Groundman Association Denmark har kritiseret banen i Parken, vores landstræner har gjort det samme. Set i det lys er anførernes vurdering nok ikke så overraskende igen.«

Parkens græsplæne blev ifølge FCK ødelagt i september efter en fejlbehandling i forbindelse med afholdelse af en koncert med rapgruppen Suspekt.

Det har resulteret i, at anførerne har givet FCK's hjemmebane 2,67 point (et sted mellem 'under middel' og 'godkendt'). Det er ligeså få point, som kunstgræsbanen i Silkeborg scorer. Kun FC Nordsjællands kunstgræsbane i Farum scorer ringere med 1,75 point.

»Det er vi selvfølgelig ærgerlige over, og vi investerer som bekendt markant i at gøre det bedre. Faktuelt er der også spillet 19 kampe på Parkens græs i efteråret med Superliga, Europa og landskampe plus de træninger, der følger med de internationale kampe. Det er mere end dobbelt så mange kampe som de to stadions, der scorer højest i målingen eksempelvis. Det har selvfølgelig en effekt, men vi vil altid arbejde for at gøre det bedre, og bruger også mange ressourcer på det,« siger FCK til kritikken af banen.

I den modsatte ende af tabellen finder man FCK's rivaler Brøndby og AGF og de to klubbers noget nær perfekte hjemmebane.

Græsset på Ceres Park og Brøndby Stadion får 4,5 point af Superliga-anførerne, efterfulgt af Viborg og FC Midtjyllands hjemmebaner.

»I flere klubber bliver der gjort en stor indsats for at give spillerne optimale forhold for at præstere. Og det kvitterer spillerne for. De gode bedømmelser og den tætte konkurrence vidner om, at vi sagtens kan have gode baner i Superligaen, hvis vi vil det. Der er både den vilje og faglighed, der skal til for at opnå dette blandt landets groundsmen,« siger Thomas Lindrup.

Halvvejsstilling:

Ceres Park (AGF): 4,50

Brøndby Stadion (Brøndby IF): 4,50

Energi Viborg Arena (Viborg FF): 4,38

MCH Arena (FC Midtjylland): 4,33

Vejle Stadion (Vejle Boldklub): 4,00

Pro Ventilation Arena (Hvidovre IF): 3,86

Nature Energy Park (OB): 3,78

Lyngby Stadion (Lyngby Boldklub): 3,78

Cepheus Park Randers (Randers FC): 3,33

JYSK Park (Silkeborg IF): 2,67

Parken (F.C. København): 2,67

Right to Dream Park (FC Nordsjælland): 1,75

Vurdering fra 1-5 (1=elendig / 2=under middel / 3=godkendt / 4=over middel / 5=fantastisk).