Der er ikke noget at sige til, hvis Lyngbys Brian Hamalainen har brug for at tage en puster.

For han har været gennem en uge, som få oplever.

Lørdag blev han nemlig far til en lille pige og kun to dage efter stod han i blåt og hvidt og kæmpede for at holde liv i drømmen om overlevelse for den klub, som han selv er delejer af som en del af ejerne Friends of Lyngby.

Og så endda på sin 34 års fødselsdag, hvor han fejrede sit 150. kamps jubilæum for Lyngby!

»Ja, jeg skal næsten have kage med resten af ugen for det ene og andet, så jeg må hellere komme i gang,« siger Hamalainen med et stort smil efter Lyngbys dramatiske 2-1-sejr over AaB og fortæller om optakten til den livsvigtige Lyngby-kamp, hvor han altså undervejs blev far for anden gang.

»Det har været en vild uge, og jeg har da sovet lidt mindre. Der har været run på derhjemme med fødslen, og samtidig har jeg skullet balancere det med så vigtig en kamp som i dag. Men det var fedt, at vi fik tre point, og det gør bare det hele meget bedre.«

»Min mobil har ligget på kontoret i løbet af ugen, hvis der skulle ske noget, men det skete, mens jeg var hjemme. Vi gik i gang, og hun var ude i forgårs om eftermiddagen, og heldigvis har mor og barn det super godt.«

»Vi havde på forhånd vendt, at hvis alt gik som det skulle, så kunne jeg dukke op til træning og lægge fokus på kampen. Så det har været lidt svært at balancere, men vi fandt balancen rigtigt,« lyder det fra Hamalainen, der takker Lyngby for forståelsen i forløbet.

Og fra cheftræner Freyr Alexandersson er der store roser til den 34-årige venstreback, der kom ind i anden halvleg af 2-1-sejren over AaB.

»Han har haft travlt med at støtte sin kone og sine børn, men han har kun misset en træning. Han har ikke sovet så godt, men sådan er det. Det var fuld adrenalin og glæde, og så kom han ind på sin fødselsdag og var en kæmpe chef,« siger Alexandersson og sætter ord på Hamalainens uge:

»Det er fodboldlivet i en nøddeskal. Dem, der arbejder i Novo Nordisk, arbejder næppe to dage efter, at de er blevet forældre. Jeg har selv ikke set min familie hjemme på Island i to år. Jeg har ikke tid til min bedste vens bryllup og så videre, men sådan er fodboldverdenen.«

»Det er et valg, vi har taget, og for Brian er der heldigvis forståelse fra familien, at han skulle ud at levere. Og det gjorde han.«

Hamalainen, Alexandersson og Lyngby kæmper fortsat for overlevelse i Superligaen, hvor man ligesom AC Horsens og AaB er på 27 point inden sidste runde af sæsonen.