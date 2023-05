Der er lagt op til et brag torsdag aften i Parken, der danner rammen om årets pokalfinale.

Og mens det forhåbentlig bliver en fodboldfest på banen mellem F.C. København og AaB, er der én regel, der ærgrer førstnævntes træner Jacob Neestrup.

Klubben jagter to titler, og når torsdagens kamp er fløjtet af fortsætter jagten på Superliga-guldmedaljerne tre dage senere.

Programmet gør ham ikke noget, men til gengæld er han ikke glad for, at det i reglerne for pokalturneringen lyder, at bliver et hold slået ud eller slutter turneringen – som det er tilfældet torsdag aften – går en eventuel karantæne videre til den næste Superligakamp i kalenderen.

»Det, jeg synes er ærgerligt, er, at et potentielt rødt kort i morgen (torsdag, red.) gør, at man bliver straffet for at være i en pokalfinale. Det er helt håbløst. Det må jeg sige. Det er ikke fair,« siger han til TV 2 Sport.

Der er tre kampe tilbage af denne sæson af Superligaen, hvor de to pokalfinalister kæmper i hver deres ende.

For mens F.C. København jagter guldmedaljerne, kæmper AaB for ikke at rykke ud af landets bedste fodboldrække.

Torsdagens pokalkamp mellem de to mandskaber bliver fløjtet i gang klokken 17.00, og du kan selvfølgelig følge den live her på bt.dk.