Ibrahim Osman rammer efter al sandsynlighed loftet for transferer i Superligaen denne vinter.

B.T. kan afsløre, at West Ham har lagt et kæmpe bud på det ghanesiske stortalent.

Ifølge B.T.s oplysninger forhandler Premier League-klubben nu på livet løs med FC Nordsjælland, og klubberne kan meget vel nå til enighed om en transfer.

Ifølge B.T.s kilder forventes det, at et salg kan lukkes på omkring 18 millioner euro. Det er omkring 135 millioner kroner.

FC Nordsjællands Ibrahim Osman og FC Spartak Trnavas Adrian Zeljković under Conference League kampen mellem FC Nordsjælland - FC Spartak Trnava på Right to Dream Park i Farum, torsdag den 9 november 2023 Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere FC Nordsjællands Ibrahim Osman og FC Spartak Trnavas Adrian Zeljković under Conference League kampen mellem FC Nordsjælland - FC Spartak Trnava på Right to Dream Park i Farum, torsdag den 9 november 2023 Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Interessen fra West Ham blev første gang meldt af journalisten Ben Jacobs på X, og nu kan B.T. altså fortælle, at udviklingen virkelig har taget fart.

Sker salget, vil Ibrahim Osman blive endnu én i fortællingen om kæmpe talenter, der bliver sendt fra Farum og ud i den store verden for gigantiske summer.

For et halvt år siden slog Superliga-klubben alle rekorder i Danmark med salget af Ernest Nuamah, som sikrede mindst 187 millioner kroner i klubkassen. Med bonusser kan den handel være næsten 225 millioner kroner værd for FC Nordsjælland.

Som B.T. også har løftet sløret for tirsdag, vil Mohamed Diomande også blive solgt til Rangers FC for 40 millioner kroner, så der er gang i butikken i det nordsjællandske.

19-årige Ibrahim Osman er dog ikke kun hurtig på banen.

Den rappe ghaneser kom til Danmark for blot et år siden fra Right to Dream-akademiet, og han blev indlemmet i Superliga-truppen før denne sæson.

Nu er han så sandelig tæt på at få endnu en drøm opfyldt, for West Ham har lagt et kæmpe bud på ham.