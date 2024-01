Superligaen bliver en stor profil færre.

B.T. kan nemlig afsløre, at FC Nordsjællands stjernespiller Mohamed Diomande er solgt til den skotske storklub Rangers FC. Klubberne er enige.

Ifølge B.T.s oplysninger flyver han søndag hjem fra FC Nordsjællands træningslejr i USA, og så vil han i de kommende dage tage til Skotland for at gennemgå sit lægetjek.

Derfra går handlen med den 22-årige spiller fra egen avl igennem, hvis der er grønt lys.

Diomande skal til Rangers FC. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Diomande skal til Rangers FC. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mohamed Diomande kom til Danmark for præcis fire år siden fra akademiet i Ghana, og han har i de seneste sæsoner udviklet sig til at være en af de vigtigste spillere på mandskabet fra Farum.

Sin unge alder til trods har Mohamed Diomande, der kommer fra Elfenbenskysten, spillet 111 kampe for FC Nordsjællands mandskab. Her er det blevet til 13 mål og 14 oplæg.

Nu skal han tage et stort skridt til Ibrox Stadium, der i Danmark bedst er kendt for at være stedet, hvor Brian Laudrup fik underholdt alle i en lang årrække.

Diomande er dermed endnu en flot fortælling fra Superliga-klubben, der havde en aftale med spilleren i nok et år, og timingen for et stort salg synes derfor rigtig i forhold til både hans udvikling og den resterende kontraktperiode.